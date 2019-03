French News: Action “Sports Germany – The Vereinsapp” prolongé

Source: DOSBThe DOSB encourage les associations sportives intéressées à développer et à mettre en place leur propre Vereinsapp

En coopération avec la société de logiciels vmapit GmbH, l’application est un moyen pratique de communication et de communication en coopération avec les membres, les sponsors, les fans et le public. Depuis plus de trois ans, la campagne “Sportdeutschland – Die Vereinsapp” soutient le travail quotidien des clubs et des associations. La variété des fonctions d’application peut être utilisée dans une grande variété de situations: les actualités du club peuvent être publiées, les équipes et les départements peuvent être présentés, ou des canaux de médias sociaux et des plateformes de sponsors peuvent être intégrés. L’envoi de messages push est également inclus dans le package de services. En outre, il existe un développement constant des fonctions existantes ainsi que de nouvelles fonctions, qui peuvent être intégrées à tout moment gratuitement dans Vereinsapp respectif. Avec les derniers modules, les clubs et les associations ont la possibilité d’effectuer la facturation directement avec les entraîneurs dans le Vereinsapp et d’intégrer la gestion des rendez-vous d’événements ou de compétitions sportives, y compris la fonction d’enregistrement et la navigation par approche. Également en 2019, tous les coûts de conseil, de conception, de développement et de conception individuelle de Vereinsapp continueront à être couverts par le DOSB et vmapit. Après la publication de Vereinsapp, seuls les coûts actuels d’exploitation technique et de mise à jour sont à la charge. Chaque club et association peut contacter le DOSB via le site Web de Vereinsapp et exprimer son intérêt. Vmapit GmbH conçoit ensuite son propre Vereinsapp en étroite coordination, selon ses souhaits et selon son propre design. Les clubs et les associations bénéficient d’un très vaste ensemble de modules et de fonctions. La maintenance et la mise à jour du contenu de Vereinsapp sont simples et rapides, d’une association à l’autre, via un système de gestion de contenu (CMS) basé sur un navigateur, associé à un laps de temps considérablement réduit. En outre, il existe également un vaste pool d’images de l’alliance des agences d’image picture-alliance disponible, qui peut être utilisé. Un soutien supplémentaire est accordé aux organisations à but non lucratif sous Stifter-helfen.de, où l’action est également soutenue. Le portail informatique contribue également à promouvoir le concept à succès en Allemagne, en Autriche et en Suisse pour les clubs non sportifs. Toutes les informations sur la campagne Sports Germany – Le Vereinsapp le DOSB sont disponibles sur vereinsapp.sportdeutschland.de sur Internet (Source: DOSB)

