French News: Anniversaire à Hong Kong: BMW i Andretti Motorsport veut rester sur la route du succès dans la 50ème course de Formule E de l’histoire.

Source: BMW Group Munich. À Hong Kong (HKG), le premier tour du Championnat FIA Formula E 2018/19 en Extrême-Orient est à l’ordre du jour du week-end prochain. Dans le E-Prix de Hong Kong, BMW i Andretti Motorsport veut prouver sa bonne forme après avoir terminé deuxième pour António Félix da Costa (POR) à Mexico (MEX). Alexander Sims (GBR) veut également revenir aux points en Asie. Pour la Formule E, le E-Prix de Hong Kong est la 50ème course de sa jeune histoire. BMW i a soutenu la série dès le début en tant que “partenaire officiel du véhicule”. Félix da Costa est l’un des dix pilotes à avoir complété au moins 40 courses de Formule E avec 45 tours à ce jour. L’équipe d’Andretti Autosport a été sur la ligne de départ lors de toutes les courses précédentes.

Même avant la semaine de course, la BMW iFE.18 à Hong Kong faisait sensation et était hébergée dans certains des lieux les plus célèbres de la métropole asiatique. Vous avez ainsi pu télécharger des images spectaculaires du PressClub du groupe BMW: https://bit.ly/2UmT2Gb. Citations avant le E-Prix de Hong Kong: Jens Marquardt (Directeur de BMW Motorsport): “La deuxième place d’António à Mexico a donné à toute l’équipe un nouvel élan de motivation. Bien que tout ne se soit pas déroulé de manière optimale pour lui lors des dernières courses, il occupe la deuxième place du classement des pilotes, à une distance frappante du sommet. Dans la phase actuelle de la saison, l’essentiel est de gagner des points en permanence. Cela vaut également pour Alexander, qui a été impliqué sans faute dans un accident survenu au Mexique. Compte tenu de son rythme prometteur, je suis convaincu qu’il sera également bon à Hong Kong pour un résultat solide. Pour le championnat, le E-Prix de Hong Kong est un événement spécial. Depuis 50 courses, la Formule E fascine ses fans. BMW i a soutenu la série en tant que «partenaire officiel du véhicule» dès le début. L’équipe Andretti était dans toutes les courses, António est l’un des coureurs les plus expérimentés dans le domaine. Je ne peux que féliciter Alejandro Agag pour cet anniversaire. “Roger Griffiths (BMW i Andretti Motorsport):” Hong Kong est l’un des circuits légendaires de la Formule E. Il est situé au cœur de la ville et possède une courbe très serrée et mise en page cahoteuse. C’est un circuit sur lequel Andretti a connu du succès dans le passé. Je pense que nos deux coureurs de Hong Kong auront de bonnes chances d’être à l’avant. Après le week-end réussi à Mexico, l’objectif est que les deux pilotes gagnent de bons points pour l’équipe. “Alexander Sims (BMW iFE.18 n ° 27):” Je suis vraiment impatient de venir à Hong Kong. La ville est magnifique et j’ai hâte de conduire devant le paysage à couper le souffle du port. Jusqu’à présent, je n’ai expérimenté que la piste dans le simulateur. Elle est très courbée et très exigeante. Comme chaque week-end, mon objectif sera d’apprendre autant que possible le plus rapidement possible. Je pense que ce sera un peu plus difficile qu’au Mexique, car les caractéristiques d’un véritable parcours urbain ne doivent pas être sous-estimées. Mais notre voiture est rapide. António Félix da Costa (BMW iFE.18 n ° 28): “Hong Kong a toujours été une bonne piste pour moi, et je suis ravi de la solide performance de Mexico City. Je suis très désireux de conduire là-bas. J’ai hâte de revenir dans la BMW iFE.18. Nous devons maintenant être cohérents et toujours performants. L’équipe est très motivée – et moi aussi Ce sera la 50e course de Formule E de tous les temps et je suis dans la première saison depuis la première saison. Cela me rend un peu fier. Félicitations, Formula E! “

Le vote FANBOOST. Le vote FANBOOST donne aux fans de Formule E l’opportunité de voter pour un pilote et de l’aider pendant la course à améliorer ses performances. Les cinq coureurs avec le plus grand nombre de voix FANBOOST reçoivent beaucoup plus de puissance, qu’ils peuvent récupérer dans un laps de temps de 5 secondes au cours de la seconde moitié de la course. Les fans peuvent voter six jours avant la course. Chaque fan a la possibilité de voter une fois par jour. Le vote se termine 15 minutes après le début de la course. Il existe trois façons de voter: en ligne à l’adresse https://fanboost.fiaformulae.com/, via l’application officielle Formule E ou sur Twitter en utilisant le hashtag #FANBOOST et le prénom et le nom du pilote sous la forme d’un mot hashtag.

Hashtags pour le coureur BMW i Andretti Motorsport: # Alexander Sims # AntonioFelixdaCosta Le parc de véhicules BMW i.BMW i fait partie du Championnat ABB FIA de Formule E en tant que “partenaire officiel du véhicule” et fournira également le parc de voitures de sécurité dans la saison 5 , La voiture de sécurité BMW i8 Coupé modifiée comprend des composants BMW M (consommation de carburant combinée: 1,8 l / 100 km, consommation totale: 14,0 kWh / 100 km, émissions de CO2 combinées: 42 g / km) *. En outre, les BMW i3 (consommation de carburant combinée: 0,0 l / 100 km, consommation de puissance combinée: 14,3 kWh, les émissions de CO2 combinées: 0 g / km) * en tant que “Race Director Car” et la BMW 530e iPerformance (consommation de carburant combinée : 2,2-2,1 l / 100 km, consommation combinée: 13,6-13,3 kWh / 100 km, émissions de CO2 combinées: 49-47 g / km) * en tant que “voiture médicale” pour Parc automobile BMW i pour le Championnat ABB FIA Formula E.

Les informations sur la consommation de carburant, les émissions de CO2 et la consommation d’électricité sont déterminées conformément à la procédure de mesure recommandée VO (EU) 2007/715, telle que modifiée. Les chiffres se rapportent à un véhicule faisant partie de l’équipement de base en Allemagne, les largeurs tiennent compte des différences dans la taille de roue et de pneu sélectionnée et des options optionnelles.L’information est déjà basée sur le nouveau cycle de test WLTP et est calculée à nouveau en fonction de NEDC. Ces véhicules peuvent avoir des valeurs différentes de celles indiquées ici aux fins des taxes et autres prélèvements sur les véhicules qui affectent (également) les émissions de CO2.Au 06.12.2018En savoir plus sur la consommation de carburant officielle et les émissions de CO2 spécifiques officielles des voitures neuves Consultez le «Guide de la consommation de carburant, des émissions de CO2 et de la consommation d’électricité des voitures neuves», disponible dans tous les points de vente, chez Deutsche Automobil Treuhand GmbH (DAT), Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen, et est disponible gratuitement à l’adresse https://www.dat.de/co2/.

MIL OSI