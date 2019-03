French News: Avec le soutien du PJSC Gazprom, un festival caritatif inclusif «Je suis comme tout le monde» a eu lieu

Source: Gazprom en russe

Nouvelles des projets et des régions 5 mars 2019, 19h00

Du 27 février au 1er mars au centre de santé pour enfants. Alexander S. Pushkin dans la ville d’Astrakhan a organisé le festival caritatif inclusif “Je suis comme tout le monde”. Le festival était organisé par PJSC Gazprom, LLC Gazprom Energo et LLC Gazprom Dobycha Astrakhan, avec l’aide de PJSC OGK-2. Plus de 100 enfants de 15 institutions sont devenus participants au projet: écoles secondaires, corps de cadets, pensionnats pour enfants ayant des besoins spéciaux.

«Ensemble, nous faisons une chose importante qui interpelle de nombreuses personnes impliquées dans le projet, à savoir une incitation à soutenir et à mettre en œuvre des activités inclusives», a déclaré Roman Dyatlov, PDG de Gazprom Energo.

Tout au long du festival, les enfants ont participé à des événements créatifs et sportifs et à diverses classes de maître. Le camp de trois jours, qui comprenait des activités éducatives et récréatives, était adapté aux enfants ayant une déficience intellectuelle.

«La pertinence du projet réside dans son caractère unique. Il permet aux enfants handicapés de s’intégrer à la société des pairs en bonne santé et les implique dans le processus de création, les sports et les loisirs, témoigne de la force de l’esprit et de la foi des enfants », a déclaré Ekaterina Volgutskova, curatrice du festival et directrice du pensionnat n ° 1.

Le dernier accord du festival a été le concert de gala «Les peintures de la grande ville». Sur le terrain du centre administratif de l’industrie gazière, 22 équipes de création ont présenté leurs performances créatives dans différents genres.

