Source: Russie – Bureau du procureur général

Le procureur de la ville d’Astrakhan a examiné l’appel d’une mère de nombreux enfants et a constaté qu’en 2013, la requérante avait saisi l’administration de la municipalité d’Astrakhan pour qu’elle fournisse gratuitement à sa famille une famille nombreuse. Cependant, lors de la préparation des documents, il s’est avéré qu’en 2013, aucun acte juridique n’avait été enregistré concernant l’enregistrement du demandeur, qui devait fournir un terrain gratuitement. À cet égard, le terrain ne lui a pas été fourni et le bureau du procureur a introduit l’idée d’éliminer les violations de la loi. À la suite des résultats de l’examen de la réponse du procureur, le requérant fut réintégré dans la file d’attente. Sur ordre du département des biens municipaux de l’administration de l’unité municipale «Ville d’Astrakhan», la propriété d’un terrain destiné à la construction de logements individuels lui a été attribuée. Pour cette information et d’autres nouvelles, voir le service d’information et de communication du Bureau du Procureur général de la Fédération de Russie «AIR» à l’adresse:

MIL OSI