Source: Russie – Bureau du procureur général

Le bureau du procureur de la ville de Shchekino, dans la région de Toula, a effectué un contrôle du respect de la législation en matière de lutte contre la corruption dans les activités de LLC Capital et de LLC Zhilstroihoz. sanctions en cas d’infraction administrative. En outre, l’argent était destiné à commettre l’inaction avant de décider de révoquer une licence de Zhilstroihoz LLC et de procéder à un audit de la société Stolitsa LLC. À cet égard, le procureur a engagé des poursuites contre les personnes morales susmentionnées en vertu de la partie 1 de l’art. 19.28 du code administratif (rémunération illégale dans l’intérêt d’une personne morale), selon les résultats de leur examen par LLC Zhilstroyhoz et LLC Capital, une amende de 500 000 roubles a été infligée à chaque personne. Une procédure pénale a été ouverte et le chef de LLC Capital a fait l’objet d’une enquête. 3 Art. 30, partie 3 de l’art. 291 du Code pénal de la Fédération de Russie (tentative de donner un pot-de-vin à un fonctionnaire pour des actions illégales et de l’inaction). Après avoir été examiné par le tribunal, le coupable a été condamné à l’emprisonnement. La condamnation est entrée en vigueur. Cette information, ainsi que d’autres nouvelles, sont disponibles sur le service d’information et de communication du Procureur général de la Fédération de Russie “AETHER” à l’adresse suivante: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI