French News: Dans le texte: Le ministre des Affaires étrangères Maas sur les propositions du président français Macron pour une réforme de l’Europe

Source: Federal Foreign Office – Un débat consacré à la manière dont nous envisageons l’avenir de l’Europe est bon pour la démocratie européenne, en particulier avant les élections européennes. De plus, Emmanuel Macron donne des impulsions très précieuses. Certaines de ses propositions reprennent des idées sur lesquelles l’Allemagne et la France travaillent déjà. Je pourrais aussi penser à d’autres temps forts, tels que la préservation de la cohésion européenne et l’état de droit. Bien entendu, un tel débat peut être controversé. L’important n’est pas de laisser le champ à ceux qui veulent effrayer les citoyens de l’Europe, mais de discuter des idées de réforme que nous pouvons renforcer l’Union européenne – dans l’intérêt des citoyens.

MIL OSI