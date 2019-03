French News: Déclin de l’utilisation des terres à 11,8 hectares par jour

Source: Umweltbundesamt – Agence de l’environnement autrichienne Gestion stratégique des sols “Les sols sont notre principal moyen de subsistance, nous devons les protéger beaucoup mieux”, se souvient Karl Kienzl, plaidant pour une gestion stratégique des sols qui ancrage des fonctions du sol dans les lois pertinentes. La définition des zones prioritaires pour la production agricole, la rétention des inondations et les zones de grande valeur écologique est également un élément important. L’utilisation de zones industrielles et commerciales non utilisées, ainsi que de zones résidentielles non utilisées du village ou de la ville, devrait prévaloir sur les zones d’installation situées dans la verdure. «Nous devons réfléchir à de nouvelles approches durables en matière de peuplement et de développement du commerce sans utilisation supplémentaire des terres», a déclaré Kienzl. Informations complémentairesSabine Enzinger, Bureau de presse, Umweltbundesamt, +43 (0) 1 31304/5488sabine.enzinger@umweltbundesamt.at

MIL OSI