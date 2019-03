French News: Garder l’Allemagne comme destination de voyage sur la voie de la croissance

Source: CDU CSU

03/06/2019

La stratégie nationale du tourisme renforcera encore l’industrie

La bourse internationale du tourisme (ITB) aura lieu du 6 au 10 mars 2019 à Berlin. Paul Lehrieder, porte-parole du groupe parlementaire CDU / CSU en charge de la politique touristique, explique:

“Le plus grand salon du tourisme au monde, l’ITB à Berlin, montre une nouvelle fois la grande diversité de l’industrie et la grande attractivité de la région touristique allemande. Pendant neuf ans, nous avons assisté à une croissance constante du nombre de nuitées, qui a augmenté de 4% à 477 millions l’an dernier. L’Allemagne n’est pas seulement au sommet du monde lors de ses voyages à l’étranger, elle constitue également une destination de choix pour les visiteurs de son pays et de l’étranger.

Cependant, les possibilités de développement économique du secteur ne sont pas encore épuisées et la concurrence internationale croissante pose des défis majeurs. C’est pourquoi, dans l’accord de coalition, nous avons convenu d’une stratégie nationale du tourisme du gouvernement fédéral afin d’améliorer encore les conditions-cadres pour l’industrie du tourisme de taille moyenne en Allemagne. Nous voulons rendre le financement fédéral encore plus efficace, prendre davantage en compte les intérêts de l’industrie dans tous les domaines d’action et sensibiliser le public à la grande importance de l’industrie du tourisme. “

MIL OSI