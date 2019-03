French News: L. Gumerova: Dans le cadre de la Décennie de l’enfance, une attention particulière est accordée à la promotion de produits de qualité et sûrs pour enfants

Source: Russie – Conseil de la fédération

Le sénateur a ouvert la cérémonie de remise des lauréats du IXe Prix national dans le domaine des biens et services pour enfants, l’ours d’or.

Liliya Gumerova Gumerova, première vice-présidente du Comité du Conseil de la fédération pour la science, l’éducation et la culture, Liliya Salavatovna, représentante de l’organe exécutif de la République de Bachkirie, a récompensé les lauréats du IXe Prix national pour les biens et services pour enfants. L’événement solennel s’est tenu à la chambre haute du Parlement.

Le sénateur a noté que dans le cadre de la Décennie de l’enfance, organisée dans le pays conformément au décret du président de la Fédération de Russie depuis 2018, une attention particulière était accordée au soutien de produits de qualité et abordables pour enfants et de services de production nationale. Elle a rappelé que la stratégie pour le développement de l’industrie des biens pour enfants dans la Fédération de Russie jusqu’en 2020 vise à résoudre ces problèmes.

Il faut prêter une attention constante à l’infrastructure sociale de l’enfance.

Le sénateur a souligné la nécessité de prêter une attention constante aux infrastructures sociales de l’enfance, y compris un environnement de développement favorable, la création de produits de haute qualité pour les enfants.

«Il est important que, dans chaque région, des produits domestiques de haute qualité, sûrs et abordables, des jouets intelligents et éducatifs, de beaux uniformes scolaires, des aliments sains pour bébés, des dessins animés magnifiques et bien plus encore», a souligné le sénateur. (AIDT) Antonina Tsitsulina a annoncé que cette année, plus de 100 entreprises avaient participé au concours Golden Bear et présenté plus de 200 produits dans 22 nominations, telles que Best Toys and Games, Luch produits pour bébés “,” Cosmétiques et hygiène “,” Le meilleur équipement pédagogique et matériel pédagogique “et autres. Le prix national dans le domaine des biens et services pour enfants” Golden Bear “a été créé en 2010 en tant que prix général enfants et familles avec enfants. Il encourage les entreprises, les organisations étatiques et publiques et les personnalités qui ont largement contribué au développement des infrastructures domestiques modernes de l’enfance.

MIL OSI