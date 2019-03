French News: Le retour du système de sobriété aidera à sauver des vies – V. Ryazansky

Source: Russie – Conseil de la fédération

Le sénateur a tenu une réunion à ce sujet avec des représentants des organes exécutifs fédéraux.

Le Comité de politique sociale du Conseil de la fédération a tenu une réunion avec des représentants des organes exécutifs fédéraux au cours de laquelle un projet de loi visant à créer un système de centres de médailles dans les régions a été examiné. L’événement a été organisé par le président du comité du conseil de la fédération, Valery Ryazansky. Ryazan Valery Vladimirovich, représentant de l’organe législatif (représentant) du pouvoir de la région de Koursk

Voir aussi

Les auteurs du projet de loi sont plusieurs membres du Comité de politique sociale du Conseil de la Fédération. «L’essence de ce document est très simple: nous parlons de sauver des vies. Dans les conditions de gelées hivernales, dans d’autres situations difficiles, les gens qui ont trop bu, meurent souvent à cause de leur stupidité. Et le ministère de l’Intérieur a souligné à plusieurs reprises que la tendance se détériorait. Par conséquent, bien sûr, il est nécessaire de rendre les stations qui donnent à réfléchir », estime Valery Ryazansky. Selon les statistiques, plus de 900 000 citoyens ivres dans le pays se trouvent dans des établissements médicaux et 8 à 10 000 meurent dans la rue. De 2011 à 2018 le nombre de crimes ivres a augmenté d’un tiers.

Valery Ryazansky1 sur 17

Oleg Kovalev2 sur 17

Réunion du Comité de la politique sociale du Conseil de la fédération3 sur 17

Valery Ryazansky et Igor Kagramanyan4 sur 17

Valery Ryazan5 sur 17

Réunion du Comité de la politique sociale du Conseil de la Fédération6 de 17

Réunion du Comité de la politique sociale du Conseil de la fédération7 sur 17

Réunion du Comité de la politique sociale du Conseil de la fédération8 de 17

Valery Ryazan9 sur 17

Réunion du Comité du Conseil de la Fédération sur la politique sociale 10 de 17

Réunion du Comité de la politique sociale du Conseil de la fédération11 de 17

Réunion du Comité de la politique sociale du Conseil de la fédération12 de 17

Réunion du Comité de la politique sociale du Conseil de la fédération13 de 17

Réunion du Comité de la politique sociale du Conseil de la fédération14 de 17

Igor Kagramanyan15 sur 17

Réunion du Comité de la politique sociale du Conseil de la fédération16 sur 17

Réunion du Comité de la politique sociale du Conseil de la fédération17 sur 17

Selon le sénateur, le Conseil de la fédération attend l’avis du gouvernement de la Fédération de Russie sur ce projet de loi. Le document suggère des amendements aux lois “sur les principes généraux de l’organisation de l’autonomie locale” et “sur les principes généraux de l’organisation des organes législatifs (représentatifs) et exécutifs du pouvoir d’État des sujets de la Fédération de Russie” Les sénateurs souhaitent donner aux autorités régionales le pouvoir de créer des installations qui donnent à réfléchir sur la base de partenariats public-privé et municipal-privé.

Les sénateurs veulent donner aux autorités régionales le pouvoir de créer des stations qui donnent à réfléchir

Oleg Salagai, vice-ministre de la Santé de la Fédération de Russie, a déclaré que, d’une manière générale, le ministère soutenait le concept du projet de loi, mais proposait de le finaliser. «La loi doit prescrire, par exemple, le travail forcé si une personne ne peut pas payer en argent», estime-t-elle. Selon le projet de loi, de telles institutions seront ouvertes principalement dans les villes de plus de 100 000 habitants. Les citoyens entreront dans des centres de méditation dans une forte intoxication sans blessure. Déterminer que l’Etat devra faire la police. Les personnes en état d’ébriété seront envoyées à l’urgence ou à l’hôpital, en supposant que les centres qui donnent à réfléchir agissent sur la base d’un partenariat public-privé et municipal-privé. Cependant, la question du paiement des frais de séjour des citoyens dans les gares de dégringolade n’a pas encore été réglée en détail.

MIL OSI