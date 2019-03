French News: Le système électrique de Crimée a commencé à émettre un surplus de sa propre génération au système électrique du Kouban

Source: Ministère russe de l’énergie

République de Crimée, 6 mars. – En Crimée, les tests complexes de la deuxième unité du TPP de Tavricheskaya ont été achevés. L’unité de puissance a fonctionné en continu à la charge nominale pendant 72 heures. Dans les conditions d’exploitation des deux centrales du TPP de Balaklavskaya, déjà mises en service, et du premier du groupe du TavP de Tavricheskaya, le système électrique de Crimée fonctionnait avec un excédent de sa propre génération et assurait la fourniture d’une puissance pouvant atteindre 300 MW au système d’alimentation du Kouban. Pendant les essais avec l’inclusion de la deuxième unité du TPP de Tavricheskaya pour un fonctionnement parallèle avec le système énergétique unifié de Russie, les spécialistes de SO UES JSC ont assuré le fonctionnement stable du système énergétique de Crimée sans interrompre l’alimentation des consommateurs. À cette fin, en vue des essais et de la mise en service du nouvel équipement de production du TPP de Tavricheskaya, des calculs des modes de production électrique du système électrique de Crimée ont été effectués, en tenant compte de la capacité de la nouvelle installation de production.

29/01/2019

