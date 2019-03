French News: L’équipe nationale russe continue de mener à l’Universiade-2019

Source: Ministère des sports de Russie

Aujourd’hui, le 6 mars, à la XXIXe Universiade mondiale d’hiver à Krasnoyarsk, 12 séries de médailles ont été jouées. Les athlètes russes ont remporté sept médailles d’or, sept d’argent et cinq de bronze.

L’équipe nationale russe garde son leadership confiant dans la compétition par équipe (18-22-18). En deuxième place – les représentants de la République de Corée (6-2-4), la troisième – les Suisses (2-2-2).

Les biathlonistes Yekaterina Moshkova et Eduard Latypov (tous deux – sprint), le skieur Alexander Terentyev (sprint), les planchistes Milena Bykova et Dmitry Karlagachev (tous deux – slalom parallèle), la freestyler Lana Prusakova (slopestil), courte Les trekistes Ekaterina Efremenkova, Emina Malagich, Sofia Prosvirnova et Evgenia Zakharova (course à relais, 3000 m).

“argent” gagné biathlètes Irina Kazakevich et Dmitriy Ivanov (tous deux – sprint), skieur Christina Matsokin (sprint), snowboarders Natalia Soboleva et Dmitry Sarsembayev (les deux – slalom parallèle), fristaylistka Anastasia Tatalina (slopestyle) et à court trekisty Artem Denisov, Daniel Eybog, Konstantin Ivliev et Sergey Milovanov (course à relais, 5000 m).

Les biathlètes Tamara Voronina et Nikita Porshnev (sprint), les skieurs Polina Nekrasova et Andrey Sobakarev (tous deux sprint), la joueuse courte piste Ekaterina Efremenkova (1000 m), ont remporté la médaille de bronze.

La XXIXe Universiade mondiale d’hiver se tient à Krasnoyarsk du 2 au 12 mars. Environ trois mille athlètes de 50 pays participent à la compétition. A joué 76 séries de prix dans 11 sports.

Le ministère des Sports de la Fédération de Russie félicite les athlètes russes d’avoir remporté les trophées des Universiades d’hiver 2019 et souhaite de nouvelles réalisations et de bons résultats!

