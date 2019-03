French News: Markus Eisenbichler est l’athlète du mois de février

Les “athlètes du mois” sont régulièrement sélectionnés par les quelque 4 000 athlètes parrainés de Deutsche Sporthilfe – soutenus par la commission des athlètes de DOSB et SPORT1.

Markus Eisenbichler a été élu sportif du mois de février pour son titre mondial à Seefeld. Siegsdorfer, 27 ans, a remporté le titre de champion du monde en février sur la grande colline, puis l’or dans l’équipe avec Karl Geiger, Richard Freitag et Stephan Leyhe. Au début du mois de mars, son équipe mixte a même remporté sa troisième médaille d’or. Il a reçu 40,1% des voix. En deuxième position, les athlètes parrainés par les sports ont choisi le combiné nordique Eric Frenzel (31,1%), qui a remporté le titre mondial en simple depuis la grande colline et en sprint par équipe avec Fabian Rießle à Seefeld. La snowboardeuse Selina Jörg (28,8%) prend la troisième place avec son titre de champion du monde de slalom géant parallèle. (Source: Deutsche Sporthilfe)

Source: Le champion du monde DOSBSkisprung, Markus Eisenbichler, a remporté les élections devant le combo Eric Frenzel et la snowboardeuse Selina Jörg.