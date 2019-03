French News: Négociations avec le président de l’Ossétie du Sud, Anatoly Bibilov

Source: Président de la Russie – Kremlin

Ils ont discuté de l’état actuel et des perspectives de la coopération bilatérale, principalement dans le domaine socio-économique. * * * V. Poutine: Anatoly Ilitch, je pense qu’il n’est pas nécessaire de parler de la nature particulière des relations entre la Russie et l’Ossétie du Sud. Nous sommes des partenaires stratégiques à part entière. Nous mettons tout en œuvre pour assurer le développement socio-économique de la République et pour assurer la sécurité. Il ne fait aucun doute que nous poursuivrons les travaux de la même manière et avec la même capacité. Je sais que vous aurez des élections législatives en juin et je suis sûr que vous ferez tout pour que les élections se déroulent dans le strict respect de la loi, sur une base démocratique. Pour notre part, comme convenu, nous enverrons des observateurs aux élections législatives en Ossétie du Sud Il est agréable de noter que la Russie reste le principal partenaire commercial et économique. Nous avons également un programme d’investissement et un certain nombre d’autres programmes visant à soutenir la République. Je suis très heureux de pouvoir discuter de tout avec vous aujourd’hui. A. Bibilov: Merci beaucoup, Vladimir Vladimirovich. Je tiens tout d’abord à vous remercier de m’avoir invité à visiter Moscou. , l’occasion de vous rencontrer. Pour l’Ossétie du Sud, il est très important que c’est sur cette base, déjà traditionnelle, que les dirigeants se rencontrent au plus haut niveau. Cela donne à penser que le développement de l’Ossétie du Sud et le partenariat stratégique de l’Ossétie du Sud avec la Fédération de Russie sont élevés.En ce qui concerne l’état général, je peux noter avec satisfaction que les accords signés en 2015 et les accords additionnels à ce grand accord sont effectuées et assez efficacement. Il y a un programme que vous venez de mentionner. Bien sûr, cela affecte considérablement le développement de l’économie de la République d’Ossétie du Sud, ses infrastructures, son caractère social est très grave. Et, bien entendu, merci à vous, chers collègues de la Fédération de Russie, qui êtes directement impliqués dans ce processus. Une fois encore, je saisis cette occasion pour exprimer ma gratitude au nom du peuple de la République d’Ossétie du Sud et en mon nom propre.

MIL OSI