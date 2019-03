Source: Russie – Conseil de la fédération

Au cours de la conversation, les parties ont échangé des points de vue sur divers aspects de la coopération bilatérale et de l’agenda international.

Konstantin Kosachev Konstantin Iosifovich, président de la commission des affaires étrangères des affaires internationales, représentant de l’organe exécutif de l’état de la République de Mari El, a rencontré l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume du Danemark auprès de la Fédération de Russie, Karsten Søndergord. KislyakSergey Ivanovich, représentant de l’organe exécutif du gouvernement de la République de Mordovie: lors de la réunion, les parties ont procédé à un échange de vues sur divers aspects de la coopération bilatérale et de l’agenda international Konstantin Kosachev a déploré que les relations russo-danoises, y compris la ligne parlementaire, ne diffèrent pas.

Le sénateur a rappelé que le Danemark avait adhéré à toutes les décisions de l’Union européenne en matière de sanctions anti-russes et qu’il avait suivi les décisions de l’OTAN concernant la voie russe. «Cela ne peut que nuire à la dynamique de la coopération bilatérale», a déclaré Konstantin Kosachev.

Il existe de nombreux sujets d’intérêt égal pour les deux pays.

Dans le même temps, il est convaincu que de nombreux sujets présentent un intérêt égal pour les deux pays. Parmi eux – la coopération dans la mer Baltique, dans le domaine de l’énergie et de l’écologie. “Nous sommes intéressés par l’intensification du dialogue bilatéral dans la recherche d’une analyse objective et responsable de la situation en Europe et dans le monde”, a déclaré le président du Conseil de la Fédération. “Nous ne nous imposons pas en tant qu’interlocuteur, nous sommes toujours ouverts à une conversation constructive.” Karsten Søndergård a déclaré qu’il favorisait également le développement du dialogue afin que nous puissions mieux expliquer les positions de chacun.

