French News: Pavel Kolobkov a présenté aux athlètes de l’équipe féminine de volley-ball les pancartes et certificats honorifiques “Maître honoré des sports de Russie”

Source: Ministère des sports de Russie

Aujourd’hui, le 6 mars, au ministère des Sports de la Fédération de Russie, le chef du département, Pavel Kolobkov, a rencontré l’équipe russe de volleyball féminin remportant la Coupe du monde 2018 et a remis aux athlètes des pancartes et certificats honorifiques et le titre de “Maître honoré des sports de Russie”.

Le président du Comité paralympique russe, Vladimir Lukin, et le président du Comité exécutif, le premier vice-président du RPC, Pavel Rozhkov, ont assisté à l’événement.

«Votre victoire aux Championnats du Monde aux Pays-Bas est un énorme succès et le mérite de tous les membres de l’équipe, entraîneurs et spécialistes», a déclaré le ministre. – Tout le pays regardait ta performance. La route vers les médailles d’or a été longue, vous avez battu les meilleures équipes, y compris en finale des champions paralympiques des États-Unis, et vous avez gagné à juste titre. Il est important que, grâce à la première place, vous ayez le droit de parler aux Jeux paralympiques d’été de 2020 à Tokyo (Japon). Je vous souhaite de nouvelles grandes réussites et réalisations. “

Pavel Kolobkov remis des insignes d’honneur et l’identification de “Maître émérite des sports de la Russie” membres de l’équipe nationale du pays en séance de volley-ball: Olga Arbat, Anna Godovitsynoy, Jan Gritsenko, Tatiana Ivanova, Elizabeth Kunstman, Julia Mednikova, Catherine Okorokova, Irina Panina, Amour Permyakova, Irina Smirnova et Svetlana Churakova.

En outre, Alexander Ovsyannikov, l’entraîneur-chef de l’équipe nationale russe de volleyball, a été remercié par le ministre des Sports et par le chef de l’équipe, Yulia Zakrevskaya, des lettres de remerciement aux entraîneurs Tatiana Kryukova et Andrei Moseev, des spécialistes de l’équipe Anna Dorofeyeva et Vladimir Lyubimov, masseur Artyom Sivtsov.

Photo: Dmitry Zharkov

Service de presse du ministère des Sports de Russie

MIL OSI