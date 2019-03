French News: Sentiment du marché: “Méfiance traçable”

Source: Boerse FrankfurtSummary Le DAX est en hausse et le sentiment est en baisse, du moins celui des investisseurs professionnels. 10% ont vendu des actions depuis mercredi dernier, alors qu’ils ont gagné 130 points. Avec le passage de 4% du côté court, l’indice de confiance de ce groupe d’investisseurs se situe à -7 points dans la zone pessimiste. De l’avis de Joachim Goldberg, la plupart des vendeurs ont pris des bénéfices. Certains investisseurs privés ont également vendu, mais beaucoup moins. L’indice de confiance de ce groupe d’investisseurs est maintenant de +10 points. Pour l’économiste du comportement, les prix d’entrée de ces investisseurs sont tout simplement plus élevés. Globalement, toutefois, Goldberg est une image positive pour les investisseurs à long terme. Les bénéfices tirés des dons de personnes locales à moyen terme sont en faveur d’afflux (supplémentaires) de l’étranger. En baisse, à 11 350/11 400 points, les sceptiques actuels pourraient revenir comme acheteurs. Et si la tendance à la hausse maîtrisable venait à prendre un peu plus de vitesse, les pessimistes devraient courir après le marché et continuer à prospérer.

6 mars 2019. FRANCFORT (Bourse de Francfort). Les marchés boursiers mondiaux semblent actuellement vivre selon le principe de l’espoir. Bien que les avancées majeures en matière de politique financière ne se soient pas encore matérialisées. C’est vrai il est encore tôt dans la semaine, les États-Unis et la Chine seraient sur le point de signer un accord pour régler le différend. Bien sûr, a-t-on dit, il y aurait des obstacles. Et personne ne sait aussi bons qu’ils sont réellement. Après tout, cela aurait peut-être suffi aussi aux Boersians pour que, malgré toutes les réserves émises, les négociations semblent avoir progressé jusqu’à présent. Au cours de la dernière semaine de mars, un accord officiel a été conclu entre le président américain Donald Trump et Le président chinois Xi Jinping pourrait être atteint lors d’un sommet. Mais le Brexit n’a pas non plus annoncé une avancée décisive dans les négociations entre le Royaume-Uni et l’UE. Néanmoins, les observateurs du marché sont convaincus qu’au moins la date de retrait pourra être repoussée de quelques mois. Ou bien la bourse européenne vit-elle sur l’hypothèse que, selon de nombreux acteurs du marché, la Banque centrale européenne ne relèvera pas ses taux directeurs cette année? Bien que le DAX soit en hausse pour la troisième fois consécutive dans une comparaison hebdomadaire et gagne 11,1% en points, les investisseurs institutionnels orientés à moyen terme que nous interviewons chaque semaine se méfient de plus en plus de sa montée en puissance. Parce que notre indice de confiance à Francfort a chuté de 14 points à un niveau de -7 points. Ce sont principalement des joueurs neutres qui ont aligné le Bear Farm mercredi dernier, mais ce sont les taureaux dont les rangs ont été réduits de presque un quart. Un peu plus de la moitié de ceux-ci étaient prêts à accepter des prises de bénéfices au premier plan, tandis que 40% des personnes directement touchées par le pessimiste ont été battues. Deux opinions, mais l’indice de confiance des investisseurs de la Bourse de Francfort a légèrement diminué, mais pas à l’échelle de ses homologues institutionnels. Aujourd’hui, nous sommes en baisse de deux points par rapport à un nouveau seuil de +10 points et nous retombons de ce repli vers une prise de bénéfices à très petite échelle. – Il semble y avoir deux opinions. Il convient de noter que, de toute chose, les investisseurs privés ne sont guère actifs en tant que prêteurs malgré les bénéfices accumulés des comptes. L’une des raisons peut être liée à l’ordre de grandeur des engagements sous-jacents, qui peut ne pas être aussi élevé. Alors que les investisseurs privés misent sur des niveaux DAX encore plus élevés, les investisseurs institutionnels sont beaucoup plus sceptiques – ce groupe n’a été qu’une fois cette année plus pessimiste qu’aujourd’hui. Il est également à noter que le DAX a augmenté sur une base hebdomadaire en dépit de ces ventes d’actions en raison de la chute de la confiance. Peut-être bénéficier des entrées de capitaux à long terme de l’autre côté. Mais ce n’est pas seulement ces entrées de fonds qui ont soutenu le baromètre boursier pendant quelques semaines qui sont bonnes pour le DAX. En fait, les sceptiques d’aujourd’hui pourraient être de retour dans la demande après un léger recul du DAX (11 350/11 400?), Stabilisant le DAX. Et si, pour une raison quelconque, le DAX devait donner un nouvel élan à son mouvement actuel d’augmentation des excédents, les pessimistes d’aujourd’hui devraient courir après le marché, offrant éventuellement un véritable resserrement. En d’autres termes: le DAX est en bonne santé, malgré les réserves argumentatives mentionnées au début.6. Mars 2019, © Goldberg & Goldberg pour boerse-frankfurt.deVotre opinion compte: attentes du marché vis-à-vis des investisseursTous les investisseurs intéressés sont invités à participer. Cela ne prend que 15 secondes. Chaque mardi, vous recevrez un courrier électronique avec un lien vers le sondage. Vous recevrez les résultats de l’analyse par courrier électronique.

Commentaire vidéo de Joachim Goldberg [contenu intégré] Indice de confiance des investisseurs institutionnels

BullishBearishNeutralTotal34% 41% 25% ggü. dernier sondage – 10% + 4% + 6%

DAX (modification de la semaine dernière): 11 600 (+1 30 pts) Indice Stockport Frankfurt Indice Investiment Investisseurs institutionnels: -7 points (en date de la semaine dernière: +7 points)

Indice de confiance des investisseurs privés

BullishBearishNeutralTotal42% 32% 26% ggü. dernier sondage-2% + 0% + 2%

DAX (modification de la semaine dernière): 11 600 (+1 30 pts). Indice Stock of Frankfurt Sentiment des investisseurs privés: +10 points (en date de la semaine dernière: +12 points)

À propos de l’indice boursier Frankfurt SentimentL’indice boursier Francfort varie entre -100 (pessimisme total) et +100 (optimisme total), le passage de valeurs positives à négatives marque la ligne neutre ,

