French News: Special Olympics: anticipation des jeux mondiaux

Source: DOSBAm Le 8 mars 2019, la délégation de Special Olympics Germany (SOD), forte de 229 membres, se rendra aux Jeux mondiaux Special Olympics d’Abou Dhabi, avec une attention particulière pour les membres de la délégation allemande, dont 163 athlètes, athlètes et partenaires unifiés. ils représentent les hôtes des Jeux mondiaux 2023 en Allemagne. Aux Jeux mondiaux des personnes handicapées mentales du 14 au 21 mars 2019, environ 7 000 athlètes et partenaires unifiés de 170 pays y ont pris part. Avant les compétitions sportives, le programme de la ville hôte pour l’acclimatation, pour faire connaissance avec la région hôte et pour s’entraîner. L’équipe SOD achève le programme dans l’Émirat de Sharjah. “Grâce au soutien du ministère fédéral de l’Intérieur, responsable de la construction et du territoire, nous pouvons envoyer vendredi la plus grande délégation aux jeux mondiaux”, a déclaré Christiane Krajewski, présidente de Special Olympics Germany. L’adieu à l’aéroport de Francfort comprendra: Le président du DOSB, Alfons Hörmann, le vice-président du SOD, Thomas Gindra, et des sportifs de premier plan tels que Frank Busemann et Sebastian Rode. À Hanovre, les participants de Basse-Saxe ont été adoptés par le Premier ministre Stephan Weil le 4 mars. Le 6 mars, Petra Grimm-Benne, ministre du Travail, des Affaires sociales et de l’Intégration, rencontrera les athlètes de Saxe-Anhalt à Halle et leur souhaite le meilleur pour les Jeux mondiaux. Pendant des semaines, les athlètes participants de leur région ont été accompagnés par un pré-reportage des médias. “Tout cela témoigne du haut degré de reconnaissance sociale que Special Olympics Allemagne et les athlètes ont reçu. Cette gratitude est également partagée par les nombreux invités d’honneur qui accompagnent notre délégation aux Jeux mondiaux “, a déclaré la présidente de la SOD, qui sera présente avec tout son bureau à Abou Dhabi. Parmi les invités figurent le secrétaire d’État du BMI, le Dr Ing. Markus Kerber, le commissaire du gouvernement fédéral chargé des personnes handicapées, Jürgen Dusel, le président du comité des sports du Bundestag, Dagmar Freitag MdB, et le vice-président de la DOSB, Prof. Dr. med. Gudrun Doll-Tepper et Andreas Silbersack. Le sénateur Andreas Geisel, sénateur de l’Intérieur et des Sports, le secrétaire d’État Aleksander Dzembritzki et Karin Halsch, MdA, rendront visite aux athlètes. Le porte-parole et vice-président des athlètes SOD, Mark Solomeyer, a déclaré: “En tant que délégation, nous nous présentons à Abou Dhabi pour les prochains Jeux mondiaux d’été 2023, que nous attendons avec impatience et auxquels nous voulons tous participer! Nous voulons voir ce que nous devons considérer pour les Jeux mondiaux à Berlin et de nombreuses discussions en découlent. “Préparer les Jeux de 2023 à BerlinL’équipe SOD est composée d’athlètes, d’athlètes et de partenaires unifiés d’institutions et de clubs de 14 États fédérés réunis. L’entraîneur reste à l’écart. SOD fournit des équipes unifiées dans neuf sports, avec un total de 30 athlètes non handicapés comme partenaires. La délégation est accompagnée de 123 membres de la famille. Le prêtre sportif Mark Solomeyer souhaite “beaucoup de succès et d’amusement aux 163 athlètes, athlètes et partenaires unifiés de la part de tous les athlètes SOD aux Jeux mondiaux!”. Son soutien pour la période des Jeux mondiaux est le premier partenaire premium SOD ABB. Yusuf Dangir, 20 ans, a des compétences sociales, connaît bien Abu Dhabi et parle l’arabe. “Je suis très heureux de participer à un événement aussi précieux avec Mark Solomeyer”, a déclaré l’employé ABB basé à Heidelberg. Malgré toute cette attente, Solomeyer a en tête la durabilité: “Je suis impatient de travailler ensemble et de partager des idées avec vous. les trois visages de la SOD, Annika Schwab, Ralf Andrasch et Caroline Flegel! Bonne chance pour le travail des médias sur le site! Je souhaite également être présent pour les athlètes à Abou Dhabi afin de pouvoir faire part de leurs intérêts directement au Bureau pour la préparation des Jeux 2022 et 2023. Des expériences et des impressions importantes devraient ensuite être intégrées aux travaux des associations nationales et de notre Comité d’experts des athlètes. ” (Source: SOD)

MIL OSI