French News: T.Gigel: L’institution du contrôle parlementaire se développe dans la République de l’Altaï

Le parlementaire a pris part à la session du Parlement de la République de l’Altaï.

Représentant au Conseil de la Fédération de l’organe législatif (représentant) du pouvoir de la République d’Altaï, Tatelana Gigel GygelTatyana Anatolyevna, représentant de l’organe législatif (représentant) du pouvoir de la République de l’Altaï, a participé à la XXXXIe session de l’Assemblée générale – Al Kurultay de la République d’Altaï de la sixième convocation. L’événement était présidé par le président du parlement régional, Vladimir Tyulentin. Vladimir N. Tyulentin, président de l’Assemblée d’Etat – Al Kurultai de la République de l’Altaï, a présenté les rapports du ministère de l’Intérieur sur la région et du Parquet de la République sur les travaux de 2018. “Le corps des députés a réagi avec une grande attention à cette information, ce qui indique le souhait des législateurs de développer davantage l’institut de contrôle parlementaire”, a déclaré Tatiana Gigel.

Selon elle, au cours de la réunion, les députés et les employés des forces de l’ordre ont souligné l’importance de renforcer encore l’état de droit dans la région, de protéger les droits des citoyens et de réduire la criminalité. Le procureur de la République de l’Altaï et le chef du ministère de l’Intérieur de la région se sont montrés prêts à régler en détail toutes les questions soulevées par les parlementaires.

Tatyana Gigel s'est déclarée confiante que les travaux visant à garantir l'espace juridique dans la République se poursuivront avec succès.

