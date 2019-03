French News: V. Ryazansky: a développé de nouvelles formes de soutien pour les Russes âgés

Source: Russie – Conseil de la fédération

Le sénateur a participé à la réunion de la Commission présidée par le président de la Fédération de Russie sur les anciens combattants.

Valery Ryazansky Ryazansky Valery Vladimirovich, président du Comité de la politique sociale du Conseil de la fédération, représentant de l’autorité législative (représentante) de la région de Koursk, a participé à la réunion de la Commission présidée par le président de la Fédération de Russie chargée des anciens combattants. L’événement a été organisé par le conseiller du chef de l’Etat, Alexander Levitskaya.

La réunion a examiné les plans pour la mise en œuvre des mesures du projet fédéral “Ancienne génération” et de la stratégie d’action en faveur des personnes âgées jusqu’en 2025. En particulier, de nouvelles formes de soutien aux personnes âgées ont été considérées comme faisant partie du système de soins de longue durée en cours de création, qui devrait commencer à fonctionner dans toutes les régions d’ici 2022 Selon Valery Ryazansky, les catégories de citoyens nécessitant des soins de longue durée seront déterminées par les autorités locales, c’est-à-dire les Russes de plus de 80 ans.

Nécessite un système de soutien socio-médical des Russes de plus de 80 ans

«Un soutien social et médical systémique de cette catégorie de Russes est nécessaire. Cela inclut la création de centres de gérontologie et la formation de spécialistes en gériatrie, ainsi que la création d’un système d’approvisionnement en médicaments, car les médicaments destinés aux personnes âgées devraient être différents de ceux destinés aux jeunes citoyens », a déclaré le sénateur. continua le parlementaire. Selon lui, si les jeunes ne doivent passer que tous les trois ans, les personnes âgées devraient être examinées tous les ans: selon les informations fournies par le ministère de la Santé, au moins 70% d’entre elles seront couvertes dans cinq ans. personnes âgées de plus de 20 ans, dont des examens préventifs et des examens cliniques, ont commandé 91 installations de services sociaux fixes pour accueillir 11 000 citoyens de cette catégorie. Comme le note Valery Ryazansky, le projet fédéral «Older generation» prévoit le maintien de services de soins de longue durée et de soins soins de la famille. Dans ce cas, nous parlons de familles dans lesquelles des enfants adultes s’occupent de parents âgés. «Lorsque les parents deviennent sédentaires, ils doivent préparer à manger, suivre des procédures sanitaires et hygiéniques, ce qui nécessite la participation de parents et d’amis. Tout cela n’est pas facile, car les gens travaillent, ils sont occupés. Bien entendu, ces familles ont besoin d’aide », a déclaré le sénateur, qui devrait selon lui soutenir principalement les services fournis par les services sociaux. Cela pourrait être le nettoyage, la livraison des bons médicaments, etc. De plus, les familles avec des personnes âgées devraient disposer d’outils techniques de réadaptation qui contribueraient à améliorer la qualité de vie des personnes âgées. “, Le droit des citoyens à ces mesures de soutien, de développement et d’approbation de critères objectifs pour l’identification du besoin”, a conclu Valery Ryazansky. Les participants à la réunion ont souligné l’importance Coordination des activités liées aux soins de longue durée et au développement du service de gériatrie dans les régions, ainsi que l’élaboration de lignes directrices au niveau fédéral dans le cadre de la mise en œuvre de projets pilotes visant à créer un système de soins de longue durée.

