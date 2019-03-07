Виктор Зубков: реализуя в России проекты развития региональных газомоторных рынков, будем использовать лучший мировой опыт

Source: Gazprom in Russian

Релиз

7 марта 2019, 14:55

Состоялась рабочая поездка совместной делегации во главе с Председателем Совета директоров ПАО «Газпром» Виктором Зубковым в г. Милан (Италия).

В состав делегации вошли заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов, руководители профильных подразделений компании и ООО «Газпром газомоторное топливо», руководители субъектов РФ, где в настоящее время реализуются пилотные проекты ускоренного развития рынка газомоторного топлива, — Губернатор Белгородской области Евгений Савченко и Губернатор Ростовской области Василий Голубев, Председатель Совета Национальной газомоторной ассоциации Валерий Голубев и представители компаний-производителей газомоторной техники и оборудования.

Участники делегации встретились с Президентом итальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана. Регион обладает развитой промышленностью и самой высокой плотностью дорожного движения в Италии. Стороны обсудили успешный опыт Ломбардии в сфере развития рынка экологичных газомоторных топлив, в том числе — природного газа. Отмечено, что в настоящее время автопарк газомоторных автомобилей Ломбардии насчитывает около 117 тыс. единиц, газозаправочная сеть региона включает в себя, в частности, 186 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.

На встрече была рассмотрена возможность реализации совместных проектов в области расширения использования природного газа в качестве моторного топлива, а также перспективы развития сотрудничества в этой сфере между городами Милан, Белгород и Ростов-на-Дону. Особое внимание было уделено перспективам промышленной кооперации между российскими и итальянскими предприятиями в сфере нефтегазового машиностроения.

В ходе встречи Валерий Голубев и Президент Консорциума NGV Italy (Национального газомоторного консорциума Италии) Марияроза Барони подписали Меморандум о взаимопонимании. Документ отражает заинтересованность в сотрудничестве между предприятиями и коммерческими структурами России и Италии, направленном на расширение применения газомоторного топлива.

Участники делегации ознакомились с деятельностью итальянских предприятий, производящих газомоторное оборудование, посетили объекты газозаправочной инфраструктуры и сервисный центр по переводу автотехники на газ.

«Сегодня „Газпром“ реализует пилотные проекты ускоренного развития региональных газомоторных рынков сразу в двух субъектах РФ — Белгородской и Ростовской областях. Для успеха здесь необходим комплексный подход: это, в частности, и расширение газозаправочной сети, и закупка современной автотехники, и льготы для владельцев такой техники. Мы будем ориентироваться на лучший отечественный и мировой опыт в этой сфере», — сказал Виктор Зубков.

Справка

Регион Ломбардия реализует программу использования экологичных видов моторных топлив, в том числе — природного газа. На региональном уровне установлены льготы для владельцев газомоторных транспортных средств.

В ноябре 2018 года «Газпром», Ростовская область и РОСНАНО подписали дорожную карту по реализации пилотного проекта ускоренного развития рынка газомоторного топлива. Документ предусматривает к 2022 году расширение газозаправочной сети в регионе до 39 объектов, увеличение автопарка газомоторной техники до 55 тыс. единиц, создание 10 сервисных центров по переоборудованию и обслуживанию газомоторной техники.

В феврале 2019 года дорожная карта по реализации пилотного проекта ускоренного развития рынка газомоторного топлива была подписана «Газпромом», РОСНАНО и Правительством Белгородской области. В соответствии с документом к 2022 году газозаправочная сеть региона будет расширена до 39 объектов (в том числе за счет частных инвесторов), количество сервисных центров по переоборудованию и обслуживанию газомоторной техники будет увеличено до 34.

Предполагается, что опыт реализации этих пилотных проектов будет использоваться при ускоренном развитии газомоторных рынков в других регионах.

Управление информации ПАО «Газпром»

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