Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор встретился с работниками почтовой связи Республики Алтай.

Заместитель председателя Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай Владимир Полетаев ПолетаевВладимир Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай встретился с коллективом Управления федеральной почтовой связи Республики Алтай – Филиала «Почты России».

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Сенатор рассказал об итогах прошедшего в Совете Федерации совещания с генеральным директором «Почты России» Николаем Подгузовым, обсудил с работниками состояние почтовой связи в регионе, ознакомился с вопросами, требующими решения.

«В настоящее время в Республике Алтай свыше восьмидесяти почтовых отделений. Все они играют важную роль в жизни людей. Почта для села — не только пункт связи, зачастую это и многофункциональный центр, и банк, и магазин, и центр правовой поддержки, место встречи с односельчанами. Когда в отдаленной деревне вынужденно закрывается отделение «Почты России», это большая потеря для населения», – отметил Владимир Полетаев.

По мнению сенатора, в регионе значительно улучшилось качество почтовых услуг, развиваются технологии обслуживания населения. «Прежде всего, это заслуга большой команды работников почты и опытного руководителя», – считает сенатор.

За профессиональные заслуги в развитии почтовой связи в Республике Алтай Владимир Полетаев вручил Почетную грамоту Совета Федерации начальнику Управления федеральной почтовой связи Республики Алтай – Филиала «Почты России» Вере Михайловой, а также вручил памятные подарки работникам отрасли.

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