«Газпром» начал строительство теплоэлектростанции в Сербии

Source: Gazprom in Russian

Справка

Проект строительства ТЭС Панчево реализуется совместно Группой «Газпром энергохолдинг» и «НИС а.о. Нови Сад» (Группа «Газпром нефть»). В июне 2015 года было подписано соглашение акционеров, предусматривающее создание совместной компании — «Serbskaya Generaciya d.o.o. Novi Sad» с долей Группы «Газпром энергохолдинг» в 51%, а «НИС а.о. Нови Сад» — 49%. Для управления реализацией проекта строительства ТЭС Панчево сформировано 100-процентное дочернее общество этой компании — «TE-TO Pancevo d.o.o. Pancevo».

В настоящее время принято решение ПАО «Газпром» о переименовании «Serbskaya Generaciya d.o.o. Novi Sad» в «Gazprom energoholding Serbia d.o.o.», «TE-TO Pancevo d.o.o. Pancevo» — в «Gazprom energoholding Serbia TE-TO Pancevo d.o.o.».

Основную долю инвестиций для строительства ТЭС Панчево обеспечивает Группа «Газпром энергохолдинг».

В октябре 2017 года по результатам проведения тендерной процедуры исполнителем строительства «под ключ» парогазового энергоблока стала компания Shanghai Electric Group. В состав основного оборудования ТЭС Панчево войдут две газовые турбины производства Ansaldo Energia и одна паровая турбина. Парогазовые энергоблоки обладают значительными экономическими и экологическими преимуществами перед традиционным паросиловым и угольным генерирующим оборудованием. В частности, в сравнении с традиционными энергоблоками, работающими на используемом в Сербии буром угле, их функционирование не приводит к формированию многотонных отходов — золы, отсутствуют выбросы в атмосферу твердых веществ и оксидов серы.

В июне 2018 года Совет директоров ПАО «Газпром» утвердил стратегию компании в электроэнергетике на 2018–2027 годы. Документ, в частности, предполагает диверсификацию электроэнергетического бизнеса за счет выхода на перспективные рынки за рубежом.

ООО «Газпром энергохолдинг» (100‑процентное дочернее общество ПАО «Газпром») — специализированная компания по управлению предприятиями Группы «Газпром» в электроэнергетике. Основными производственными организациями «Газпром энергохолдинга» являются ПАО «Мосэнерго», ПАО «ТГК-1», ПАО «ОГК-2» и ПАО «МОЭК». «Газпром энергохолдинг» — лидер по производству тепловой энергии и электроэнергии компаниями тепловой генерации в России. Его станции вырабатывают около 1/6 всей электроэнергии Единой энергетической системы России.

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