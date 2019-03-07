Дизайн-принципы и практики, которые позволят изменить мир к лучшему

Source: Saint Petersburg State University in Russian

Конференцию открыла руководитель лаборатории когнитивных исследований СПбГУ профессор Татьяна Черниговская. Свое выступление она посвятила роли искусства в эволюции человеческого мышления.

Альберт Эйнштейн писал о том, что интуитивное мышление — это священный дар, тогда как рациональное мышление — верный слуга. Не все ученые с ним согласятся, однако этот тезис совершенно точно передает то, как мыслят гении: точно так же, как и деятели искусства, они живут в интуитивном мире.

Руководитель лаборатории когнитивных исследований СПбГУ профессор Татьяна Черниговская

«Если мы покажем математику изящное решение задачи, художнику — произведение искусства, а затем подвергнем сканированию мозг обоих, то увидим, что понятие прекрасного и там и там будет иметь одинаковый паттерн. Искусство — совершенно особый способ восприятия реальности, не менее могущественный, чем наука. Его эволюция отражает развитие человеческой способности познавать мир», — рассказала профессор Черниговская.

От лица представителей творческих направлений подготовки СПбГУ участников приветствовал заслуженный художник России, первый заместитель декана факультета искусств профессор Иван Уралов. Гостей конференции, большинство которых представляли зарубежные страны, он погрузил в контекст проведения конференции — в атмосферу первого университета страны и Петербурга, главным художником которого был в течение десяти лет.

Наш город и Университет связаны неразрывно. Об Университете можно рассказать как об особенном архипелаге, раскинутом по всей петербургской агломерации, по самым разным зданиям от XVIII до ХХI века, которые помнят Петра Великого и Достоевского, революцию и блокаду.

Первый заместитель декана факультета искусств профессор Иван Уралов

«Краткость вашего пребывания в Северной столице навела меня на мысль стать вашим гидом и подарить вам виртуальную экскурсию по городу в трех его состояниях: тихом и спокойном, тревожном и бурном, торжественном и прекрасном», — рассказал Иван Григорьевич. Он подготовил презентацию трех фотоальбомов о Петербурге: «Белого», «Серебряного» и «Золотого», в котором размещены работы петербургских фотографов разных поколений.

Работу каждого из трех дней конференции открывали пленарные сессии, спикерами которых выступили ведущие эксперты в области дизайн-проектирования. Работу первого дня конференции открыло выступление директора по стратегии международного инновационного дизайн-бюро Frog Акселя Квака. Коллегам он представил свой опыт создания и управления бизнес-акселераторами, а также рассказал о стратегическом менеджменте компании Frog, среди клиентов которой 80 % фирм списка Fortune 500, формируемого из самых высокодоходных американских корпораций.

Когда мы говорим о выведении продукта на рынок, очень важно помнить об эмоциях в дизайне: мы создаем продукты, которые люди любят и которые им нужны. Это, как правило, простые вещи: такие, которые работают, стоит только нажать на кнопку.

Директор по стратегии международного инновационного дизайн-бюро Frog Аксель Квак

«Культура Frog основана на командной работе дизайнеров, бизнес-стратегов и специалистов в области технологий: именно этот междисциплинарный подход позволяет нашим клиентам достигать самых высоких показателей», — подчеркнул Аксель Квак.

Несколько иной взгляд на дизайн-проектирование представила директор Центра дизайн-мышления, сооснователь лаборатории дизайн-мышления Wonderfull, выпускница СПбГУ Мария Сташенко. Коллегам она продемонстрировала кейс, посвященный тому, как методология дизайн-мышления помогла ее команде в 2012–2013 году сделать московский метрополитен доступным для людей с ограниченными возможностями.

«По моему мнению, дизайн-мышление — это прежде всего подход к совместной деятельности, набор приемов и инструментов, призванный помочь решать социальные проблемы. Первые вопросы, который мы задаем, — кому будет полезно это решение? Какие проблемы мы сможем снять? О возможных технологиях для создания этого решения и о бизнес-составляющей мы спрашиваем себя уже во вторую очередь», — поделилась Мария Сташенко.

Подход конвейерного производства, широкого разделения труда невозможно применить к индустрии сервиса и к быстрому цифровому миру, в котором мы сейчас живем. Дизайн-мышление принесло в него такие инструменты, как эмпатия, гибкость, возможность совершать ошибки, быстрое прототипирование, учет возможностей и сторителлинг.

Выпускница СПбГУ Мария Сташенко

Александра Бобренцова, руководитель проекта INRU, воплощающего в жизнь новые форматы интеллектуальных событий, поделилась опытом работы междисциплинарных команд, состоящих как из дизайнеров, так и из социологов и антропологов, а также презентовала новый проект по разработке дизайн-концепции образовательных пространств, реализуемый дизайнерами вузов и экспертами Союза дизайнеров России.

Антрополог и специалист по когнитивным наукам, доцент СПбГУ Илья Утехин посвятил свое выступление взаимодействию с «умными помощниками» — голосовыми интерфейсами, способными распознавать нашу речь. По мнению эксперта, разработчикам данных программ необходимо более тщательно использовать методы исследования из антропологии, так как пока дизайн помощников предусматривает не все нюансы естественной речи человека.

В рамках конференции также прошла выставка лучших проектов в области графического, музейного, мультимедийного дизайна и дизайна среды, подготовленных студентами СПбГУ.

О специфике работы с виртуальной, дополненной и смешанной реальностью рассказал глава департамента AR/VR консалтинговой компании «КБ Стрелка» Иван Пузырев. По словам спикера, сегодня данные технологии успешно применяются повсеместно: от индустрии развлечений до наукоемких отраслей. Так, в институте «Стрелка» их используют для проведения опросов жителей мегаполисов, как лучше спланировать и преобразовать городскую среду.

Работа конференции состоялась в рамках шести секций, посвященных различным аспектам индустрии. Среди них: «Дизайн-образование», «Дизайн в обществе», «Проектируемые объекты», «Визуальный дизайн», «Управление дизайн-проектированием и профессиональная практика», «Архитектурный, пространственный и экологический дизайн». Особый акцент на истории и повседневной практике российской дизайн-индустрии был сделан в рамках региональной секции.

Специальной темой конференции этого года стала «Дизайн + контекст». Участники обсудили, каким образом дизайнер может наводить мосты между прошлым и будущим и создавать единое смысловое, культурное и профессиональное пространство, которое, в свою очередь, также будет оказывать влияние на дизайнерскую практику. По итогам конференции ее участники смогут опубликовать статьи в серии научных журналов Design Principles & Practices Journal Collection, индексируемых в базах данных научной периодики, включая Scopus.

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