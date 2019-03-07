Д. Шатохин провел заседание «круглого стола», посвященное государственной молодёжной политике

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе мероприятия обсуждалась разработка законопроекта «О молодежи и государственной молодежной политике в Российской Федерации».

Член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Дмитрий Шатохин ШатохинДмитрий Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Коми стал модератором «круглого стола», посвященного правовым и управленческим проблемам государственной молодежной политики в России. Мероприятие прошло в «Парламентской газете».

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Как отметила в своем выступлении член Комитета СФ по социальной политике Татьяна Лебедева, ЛебедеваТатьяна Романовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Волгоградской области до тех пор, пока молодежная политика не будет выделена в отдельную отрасль, она будет финансироваться по остаточному принципу. «Наша задача сегодня – учесть и систематизировать существующие реальности, дать возможность молодым людям более эффективно реализовать себя в профессиональной сфере», — сказала сенатор.

Пока молодежная политика не будет выделена в отдельную отрасль, она будет финансироваться по остаточному принципу

Участники «круглого стола» подчеркнули, что прошедшее 27 февраля с. г. заседание рабочей группы Государственного совета РФ «Молодежная политика» открыло новые перспективы разработки законопроекта «О молодежи и государственной молодежной политике в Российской Федерации».

Заместитель председателя Экспертного совета по государственной молодежной политике при Комитете СФ по социальной политике Татьяна Новикова сообщила, что этот законопроект отличается от всех предыдущих вариантов тем, что в его основу легли лучшие практики и опыт всех регионов.

«В документе разработан качественный понятийный аппарат, рассмотрена система органов управления, подготовка квалифицированных кадров, а также формы участия молодежи в реализации молодежной политики», — рассказал председатель Палаты молодых законодателей при СФ Николай Бурматов.

Заседание «круглого стола», посвященное государственной молодёжной политике

Концепция документа была поддержана всеми субъектами Федерации, дальнейшая работа над содержанием законопроекта будет вестись совместно с профессионалами и экспертами в данной сфере.

«Создание профильной рабочей группы под эгидой Государственного совета – это продолжение курса на усиление роли молодежи и молодежной политики в стране», — считает заместитель председателя Экспертного совета по государственной молодежной политике при Комитете СФ Андрей Кочетков.

В заседании приняли участие сенаторы, заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Андрей Платонов, члены Палаты молодых законодателей при СФ, представители экспертного сообщества и молодежных организаций.

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