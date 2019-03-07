Женский вопрос в России и Германии: история и современность

Source: Saint Petersburg State University in Russian

Участников конференции приветствовал заместитель ректора СПбГУ по международной деятельности Сергей Андрюшин. «С дистанции современности уже кажется немыслимым, что сто лет назад у женщин не было избирательных прав. Конференция, которая сегодня проходит в Санкт-Петербургском университете, призвана ответить на многие вопросы и обозначить проблемы, с которыми столкнулись женщины — как в истории, так и сегодня», — отметил Сергей Владимирович.

Он подчеркнул, что в 1878 году именно в Университете впервые в России были открыты первые Высшие женские Бестужевские курсы, многие из выпускниц которых впоследствии определяли судьбу нашей страны.

Сегодня половина руководящего состава Университета — это женщины: как мы видим, СПбГУ предоставляет женщинам все возможности для профессиональной реализации.

Заместитель ректора СПбГУ по международной деятельности Сергей Андрюшин

С немецкой стороны участников конференции приветствовала президент парламента Гамбурга Карола Файт, которая рассказала об истории женского избирательного права в Германии. Госпожа Файт напомнила, что вплоть до начала ХХ века, говоря о понятии прав человека, подразумевали только мужчин. Так, активистку борьбы за права женщин Клару Цеткин в свое время называли «самой опасной ведьмой Германской империи». Однако на выборах в парламент Веймарской республики 1919 года, в рамках которых впервые было дано право голоса женскому электорату, 80 % избирателей составили женщины.

«Оказалось, что женщинам интересно участие в избирательном процессе: прежде всего их волновал военный вопрос», — рассказала спикер. Она добавила, что в тот момент только 9 % избранных депутатов были женщинами и даже два поколения спустя ситуация не улучшилась. «Количество женщин в Бундестаге превысило десятипроцентный порог лишь 70 лет спустя. А сегодня они составляют около трети депутатского корпуса», — подчеркнула Карола Файт.

Участники конференции также обсудили, как развивались Петербург и Гамбург с точки зрения женского вопроса и что сегодня связывает два города в отношении соблюдения прав женщин, распределения гендерных ролей в семьях, на работе и в культуре. Об истории развития женского движения в Петербурге в ХХ веке отдельно рассказали его непосредственные участницы: доцент СПбГУ Наталья Ходырева, доцент НИУ ВШЭ Ирина Юкина и профессор Гуманитарного университета профсоюзов Диана Балибалова.

Участие в мероприятии также приняли депутат Законодательного собрания Петербурга Надежда Тихонова, руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге Ольга Штанникова, представитель Диаконии Гамбурга Сюзанна Хеземанн, представители Евангелическо-лютеранской церкви Северной Германии, экс-редактор старейшего немецкого журнала для женщин «Бригитте» Барбара Фойгт, профессор Университета прикладных наук Гамбурга Ханна Климпе, а также ученые и общественные деятели двух стран. Модераторами выступили профессор СПбГУ Светлана Бодрунова и лидер Петербургского женского клуба Рима Шарифуллина.

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