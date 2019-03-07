И. Рукавишникова: Внесенные законопроекты прекратят практику продажи запрещенных видов табака под другой маркировкой

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор представила рабочей группе Государственной Думы законопроекты о запрете жевательного и нюхательного табака в России и о санкциях за нарушение запрета, разработанные Законодательным Собранием Ростовской области.

Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области Ирина Рукавишникова РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области представила законопроекты о запрете продажи в РФ жевательного и нюхательного табака и устанавливающие ответственность за его реализацию.

Сенатор выступила на заседании рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств при Государственной Думе.

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Проекты федеральных законов «О внесении изменения в статью 19 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» и «О внесении изменения в статью 14.53 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» внесены в Государственную Думу Законодательным Собранием Ростовской области.

Ирина Рукавишникова

Ирина Рукавишникова пояснила, что один законопроект запрещает реализацию данных видов табака в России, второй устанавливает административную ответственность за нарушение запрета. «В частности, торговля данными видами табака повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц — от семи тысяч до двенадцати тысяч; на юридических лиц — от сорока тысяч до шестидесяти тысяч рублей, как и уже установленные штрафы за продажу насвая и снюса».

Борьба с жевательным и нюхательным табаком ведется в России с 2013 года

Сенатор добавила, что борьба с жевательным и нюхательным табаком ведется в России с 2013 г. После запрета снюса и насвая производители стали выпускать их под другой маркировкой, и законопроекты призваны прекратить эту практику. При этом Ирина Рукавишникова отметила, что основным потребителем данной вредной продукции является молодежь.

Члены рабочей группы и представители Комитета Государственной Думы по охране здоровья и Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству, на рассмотрении которых находятся законопроекты, поддержали эти документы, сказала парламентарий.

Ирина Рукавишникова сообщила, что внесению законопроектов предшествовала работа по исследованию воздействия на организм человека при употреблении жевательного или нюхательного табака. Были проанализированы доклады Всемирной организации здравоохранения, информация Министерства здравоохранения РФ и областного минздрава. По данным Министерства здравоохранения РФ развитие никотиновой зависимости от потребления жевательного или нюхательного табака происходит гораздо быстрее, чем от курения.

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