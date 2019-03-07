Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы рассмотрят закон, направленный на совершенствование законодательного регулирования деятельности российских операторов в Антарктике.

В Совет Федерации поступил Федеральный закон «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и Федеральный закон «О регулировании деятельности российских граждан и российских юридических лиц в Антарктике» в части проведения национальной инспекции». Об этом сообщила заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирина Гехт.

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По ее словам, документ направлен на совершенствование законодательного регулирования деятельности российских операторов в Антарктике. Сенатор уточнила, что закон будет рассмотрен в ближайшее время на заседании профильного Комитета СФ и войдет в повестку дня пленарного заседания 13 марта.

В законодательство вводится понятие «национальная инспекция»

В целях контроля за соблюдением российскими операторами требований, предусмотренных системой Договора об Антарктике, пояснила Ирина Гехт, в законодательство вводится понятие «национальная инспекция». Это мероприятие по выявлению нарушений требований и условий, установленных разрешением на осуществление деятельности в Антарктике.

Сенатор отметила, что в документе также уточняется понятие «наблюдатель» — должностное лицо, на которое решением уполномоченного Правительством РФ федерального органа исполнительной власти возложены функции по проведению национальной инспекции.

Как отметила Ирина Гехт, в законе уточняется, что порядок проведения национальной инспекции устанавливает Правительство РФ. Одновременно из числа требований, предъявляемых к деятельности операторов в Антарктике, исключается норма о соблюдении лицензионных требований при осуществлении лицензируемого вида деятельности.

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