Об отзыве у банка «РОСКОМСНАББАНК» лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации (07.03.2019)

Source: Central Bank of the Russian Federation

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Об отзыве у банка «РОСКОМСНАББАНК» лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 07.03.2019 № ОД-474 с 07.03.2019 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество) РОСКОМСНАББАНК (ПАО) (рег. № 1398, г. Уфа). Согласно данным отчетности, по величине активов на 01.02.2019 кредитная организация занимала 132 место в банковской системе Российской Федерации.

Ключевым направлением деятельности РОСКОМСНАББАНК (ПАО) являлось финансирование строительных проектов через кредитование компаний, принадлежащих деловым партнерам конечных собственников банка и связанным с ними лицам. Функционирование данной модели бизнеса обеспечивалось, главным образом, за счет привлечения денежных средств населения. Банк России проводил с кредитной организацией работу по снижению принимаемых рисков, банком был разработан план мероприятий по диверсификации активов. Фактическое неисполнение банком показателей этого плана привело к тому, что объем кредитования строительных проектов превысил размер капитала РОСКОМСНАББАНК (ПАО) более чем в 3 раза.

В деятельности РОСКОМСНАББАНК (ПАО) отмечались недобросовестные действия руководства, связанные с участием банка в операциях его отдельных клиентов-юридических лиц, направленных на привлечение денежных средств населения с неочевидными перспективами их возврата по схеме, имеющей признаки «финансовой пирамиды». Кредитная организация осуществляла прием денежных средств физических лиц под повышенную процентную ставку в пользу клиента-юридического лица (так называемой «краудфандинговой» платформы), которые в конечном счете направлялись на выдачу займов ряду компаний. При этом погашение обязательств перед физическими лицами по подобным взносам фактически производилось за счет вновь привлеченных средств населения. Данная деятельность проводилась на фоне агрессивной региональной рекламной кампании. В этой связи Банком России была инициирована внеплановая инспекционная проверка деятельности РОСКОМСНАББАНК (ПАО).

Информация о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в правоохранительные органы.

На балансе РОСКОМСНАББАНК (ПАО) образовался значительный объем проблемных активов. Кредитная организация систематически занижала величину принимаемого кредитного риска, в связи с чем Банк России неоднократно направлял в ее адрес требования о доформировании резервов на возможные потери. В целях сокрытия своего реального финансового положения и искусственного поддержания величины капитала для обеспечения формального соблюдения обязательных нормативов РОСКОМСНАББАНК (ПАО) осуществлял непрозрачные для надзорного органа (схемные) операции. Банк России выявил полную утрату кредитной организацией собственных средств (капитала) при адекватной оценке кредитного риска по ссудной задолженности.

Банк России неоднократно (4 раза в течение последних 12 месяцев) применял меры в отношении РОСКОМСНАББАНК (ПАО), в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.

В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение об отзыве у РОСКОМСНАББАНК (ПАО) лицензии на осуществление банковских операций.

Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

Одновременно Банк России аннулировал лицензию на осуществление кредитной организацией РОСКОМСНАББАНК (ПАО) профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

В соответствии с приказом Банка России от 07.03.2019 № ОД-475 в РОСКОМСНАББАНК (ПАО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

РОСКОМСНАББАНК (ПАО) — участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом «О страховании вкладов в банках Российской Федерации», в отношении обязательств банка по вкладам. Указанным Федеральным законом определен порядок и размер выплат страхового возмещения вкладчикам банка.

7 марта 2019 года

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