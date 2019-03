ООО «Газпром экспорт» успешно провело первую сделку по продаже газа на ЭТП за рубли

Справка Электронная торговая платформа (ЭТП) ООО «Газпром экспорт» предназначена для реализации физических объемов природного газа европейским потребителям в дополнение к поставкам по действующим контрактам. Продажи газа через ЭТП начались в конце сентября 2018 года. C начала работы электронной платформы компания реализовала порядка 3,0 млрд куб. м газа, заключив контракты с более чем двумя десятками контрагентов.

