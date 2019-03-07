ООО «Газпром экспорт» успешно провело первую сделку по продаже газа на ЭТП за рубли

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

7 марта 2019, 18:30

ООО «Газпром экспорт» успешно провело на своей электронной торговой платформе первую сделку с реализацией газа на экспорт в Западную Европу по цене, установленной в рублях. Сделка реализована на условиях «до конца месяца» с поставкой в пункт NCG. Объем проданного газа составил около 80 млн куб. м.

«Сегодняшняя пробная сделка имеет не только коммерческое, но и поистине символическое значение. Пожалуй, впервые в истории „Газпром экспорта“ западноевропейская компания приобретает у нас газ и оплачивает его в рублях. Пока рано давать далеко идущие прогнозы. Но мы планируем и в дальнейшем развивать продажи в рублях через отечественную Электронную торговую платформу», — отметила Генеральный директор ООО «Газпром экспорт» Е. В. Бурмистрова.

Справка

Электронная торговая платформа (ЭТП) ООО «Газпром экспорт» предназначена для реализации физических объемов природного газа европейским потребителям в дополнение к поставкам по действующим контрактам. Продажи газа через ЭТП начались в конце сентября 2018 года. C начала работы электронной платформы компания реализовала порядка 3,0 млрд куб. м газа, заключив контракты с более чем двумя десятками контрагентов.

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