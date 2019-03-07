Посещение 1-го оперативного полка московской полиции

Source: President of Russia – Kremlin

Президент ознакомился с историей конной полиции и образцами экипировки, порядком несения службы и обязанностями конного и туристического патрулей.

Затем Владимир Путин посмотрел показательное конное выступление, познакомился с подполковником милиции в отставке, ветераном Великой Отечественной войны Оразом Мамралиевым и пообщался с женским коллективом личного состава полка.

Глава государства поздравил всех женщин-полицейских с Международным женским днём и подарил сотрудницам полка орловского рысака. В ответ Президенту преподнесли в подарок подкову на удачу.

1-й оперативный полк полиции создан в целях обеспечения правопорядка и общественной безопасности при проведении массовых мероприятий и несения патрульной службы в лесопарковой зоне города в конном строю, а также как резерв оперативного реагирования при возникновении групповых (массовых) нарушений общественного порядка в Москве; полк состоит из 1-го и 2-го кавалерийских батальонов и 3-го батальона туристической полиции.

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