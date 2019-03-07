СПбГУ впервые в России провел конференцию, посвященную истории и культуре Судана

Source: Saint Petersburg State University in Russian

Конференцию открыл заместитель ректора по международной деятельности Сергей Андрюшин. Он напомнил, что первые контакты ЛГУ с Хартумским университетом были установлены еще в 1980-х годах, а в 2014 году было подписано новое соглашение между вузами. Оно легло в основу возрождения академических визитов, студенческих стажировок и совместных научных проектов. Сергей Владимирович также отметил, что СПбГУ был рад принимать таких высоких гостей, как председатель Верховного суда и председатель парламента Судана, и не менее почетно, что открытие конференции посетил посол Республики Судан в России Надир Юсиф Эльтайеб Бабикер.

Надеюсь, что суданские студенты будут проходить у нас обучение не только по русскому языку и литературе, но по самому широкому спектру направлений. Уверен, что это будет не только способствовать процветанию Республики Судан, но и внесет вклад в развитие российско-суданских отношений.

Заместитель ректора по международной деятельности Сергей Андрюшин

Надир Юсиф Эльтайеб Бабикер выразил признательность Университету за организацию конференции. Господин посол обратил внимание на то, что в этом году Судан отмечает 63-летие обретения независимости и эта знаменательная дата совпадает с датой установления дипломатических отношений с Советским Союзом, который стал одной из первых стран, признавших независимость африканской республики. Высокий гость отметил, что Советский Союз внес огромный вклад в развитие нового государства: тысячи суданцев получили образование в СССР, десятки объектов социальной инфраструктуры и предприятий были построены благодаря партнеру.

Сегодня, по словам Надира Юсифа Эльтайеба Бабикера, мы наблюдаем новую эпоху отношений между нашими странами: развиваются правительственные контакты по вопросам экономики, торговли и военно-оборонного комплекса. Судан продолжает поддерживать внешнеполитический вектор России, заявляя о своей позиции с международных трибун, отметил посол. Также господин посол рассказал, что в Судане работают многие российские предприятия в области нефтеразведки, металлургии, туризма, при этом именно российские компании занимают первое место по добыче и разведке золота в этом регионе. В 2018 году было достигнуто соглашение о совместной реализации программы по разработке системы мирного атома.

Спикер особо подчеркнул важность академических контактов: увеличено число грантов на обучение граждан Судана в российских вузах, а также на территории государства действуют две крупнейшие совместные археологические экспедиции, в ходе которых было открыто, что на территории Судана находилась одна из древнейших в мире цивилизаций.

В приветственном адресе посол РФ в Судане в 2007–2013 годах кандидат исторических наук Энварбик Фазельянов подчеркнул, что, по его мнению, многократный рост числа научных публикаций, посвященных Судану, говорит об актуальности африканского направления в дипломатии и науке.

Профессор СПбГУ Игорь Герасимов (кафедра истории стран Ближнего Востока) подробно рассказал об истории развития отношений между СПбГУ и Хартумским университетом. Он отметил, что сегодня обучающиеся проходят стажировки в Судане, преподаватели ездят в экспедиции, растет число совместных публикаций. Кроме того, Игорь Вячеславович представил доклад, посвященный традиционному институту образования суданского общества — хальва.

Профессор исторического факультета Хартумского университета Хумайда Омар рассказал об особенностях судано-африканской и арабо-исламской культур в истории султаната фундж (1504–1821). Этот период характеризуется тем, что в подданство султана входили два разных этноса — чернокожие африканцы и арабы-мусульмане. Это уникальное слияние африканских и арабских элементов в одной стране станет фундаментом для формирования идентичности суданского народа и ляжет в основу современного положения Судана — моста между Ближним Востоком и Африкой, заключил профессор Хумайда.

Заведующий кафедрой истории стран Ближнего Востока СПбГУ профессор Николай Дьяков представил доклад, посвященный Василию Васильевичу (при рождении — Вильгельм) Юнкеру (1840–1892). Юнкер был одним из «первооткрывателей» Африки для населения Российской империи в XIX веке. Николай Николаевич сообщил, что строительство и открытие в 1869 году Суэцкого канала, причастной к которым была и Россия, стали стимулом формирования нового перекрестка цивилизаций — европейской, исламской, африканской.

Во второй день конференции прошла презентация сборника статей, посвященного памяти почетного профессора СПбГУ, президента Санкт-Петербургской ассоциации гуманитарного сотрудничества с арабскими странами, члена Европейского союза арабистов и исламоведов Ольги Борисовны Фроловой (1926–2015). Исследователь вошла в состав первой делегации ЛГУ в Хартумский университет в 1979 году — именно этот визит положит начало сотрудничеству между вузами, а Ольга Борисовна станет автором текста меморандума о сотрудничестве.

Ольга Борисовна Фролова стала первым ученым и преподавателем, обратившим внимание коллег и студентов на Судан и всячески поощрявшим и поддерживавшим начинания по изучению истории и культуры Судана. Профессор Фролова — один из основоположников современной арабистики, учитель многих поколений универсантов-арабистов.

В ходе конференции прозвучали доклады представителей СПбГУ, Хартумского университета, Государственного Эрмитажа, ИВР РАН, МГУ имени Ломоносова, РГГУ. Тематика докладов касалась и вопросов политической истории, литературы и культуры Судана, археологии, истории золотодобычи на территории Судана, современной внешнеполитической ситуации в регионе.

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