Source: Russia Federal Space

#ЦПК#МКС#МКС-59#МКС-60#пилотируемая космонавтика#главное#космодромы#Байконур07.03.2019 22:23

Традиционный «день прессы» на Байконуре



Сегодня на 17-й площадке космодрома Байконур испытательного учебно-тренировочного комплекса ЦПК имени Ю. А. Гагарина журналисты стали очевидцами процесса подготовки экипажей МКС-59/60 к космическому полёту. Традиционно в этот день представителям СМИ даётся уникальная возможность пообщаться с космонавтами и астронавтами, задать интересующие вопросы и расспросить о впечатлениях перед предстоящей космической командировкой.

В течение дня представители прессы наблюдали за теоретическими и практическими занятиями основного (космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин, астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кук) и дублирующего (космонавт Роскосмоса Александр Скворцов, астронавт ESA Лука Пармитано и астронавт NASA Эндрю Морган) экипажей 59/60-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию.

Рабочий день у космонавтов и астронавтов начался с занятий на компьютерном тренажёре по ручному причаливанию ТПК «Союз МС» к МКС. Успешно осуществив все операции и, таким образом, закрепив навыки для последующей работы в космическом пространстве, экипажи перешли к изучению бортовой документации. Не осталась без внимания журналистов и практическая подготовка космонавтов и астронавтов к факторам космического полёта, которая включает в себя испытания на вестибулярную устойчивость на кресле ускорения Кориолиса и гемодинамические тренировки на ортостоле.

Неотъемлемой частью подготовки экипажей является физкультура. Под наблюдением врачей космонавты и астронавты занимаются на беговой дорожке, велоэргометре, работают на силовых тренажёрах. В насыщенном графике тренировок у экипажей на Байконуре есть место и для отдыха. Как правило, это игра в шахматы, настольный теннис, бильярд.

В завершение дня космонавты и астронавты приняли участие в церемонии посадки деревьев на Аллее космонавтов — это является многолетней традицией, начало которой положил первый космонавт Юрий Алексеевич Гагарин.

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