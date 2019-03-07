Т. Кусайко: Мурманский областной перинатальный центр оказывает высококвалифицированную помощь роженицам

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в дне открытых дверей в Мурманском областном перинатальном центре.

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области приняла участие в дне открытых дверей, прошедшем в Мурманском областном перинатальном центре.

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Ознакомительную экскурсию по учреждению провёл главный врач центра Александр Залесный. Он рассказал о работе различных отделений, ознакомил с имеющимся здесь современным медицинским оборудованием.

В мероприятии также участвовали заместитель губернатора региона Инна Погребняк, министр здравоохранения Валерий Перетрухин, министр социального развития Сергей Мякишев.

«Мурманский областной перинатальный центр — единственное медицинское учреждение такого высокого уровня на территории региона, оказывающее помощь по профилю акушерство и гинекология», — отметила Татьяна Кусайко.

Татьяна Кусайко в Мурманской области

По словам сенатора, в центре проводится наблюдение, лечение и родоразрешение пациенток с отягощенным течением беременности, угрожающим преждевременными родами, с недостаточным ростом плода и другими осложнениями. Специалисты перинатального центра имеют в своем арсенале весь потенциал лабораторно-диагностических методов исследования.

«Благодаря таким мероприятиям, как день открытых дверей, будущие роженицы могут задать вопросы, касающиеся не только оказания медицинской помощи, но и мер государственной социальной поддержки, напрямую представителям власти региона», — сказала Татьяна Кусайко.

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