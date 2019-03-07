Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел встречу с руководителем юнармейского движения в Оренбургской области.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области Андрей Шевченко ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области провел встречу с начальником штаба регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Николаем Мирошниченко.

В ходе беседы обсуждалось создание новых юнармейских отрядов, организация военно-патриотической работы в школах и возможность открытия в Оренбургской области «Дома Юнармии».

Создание юнармейских отрядов в школах будет способствовать развитию и воспитанию российской молодежи

«Создание юнармейских отрядов в школах будет способствовать развитию и воспитанию российской молодежи на основе здорового образа жизни, нравственных ценностей и патриотизма», — отметил сенатор.

Проект «Дом Юнармии» предоставит ребятам возможность заниматься общей физической подготовкой, посещать секции по отдельным видам спорта, а также изучить основы поисково-спасательной работы. Юнармейцы смогут раскрыть свои таланты и творческий потенциал в кружках по интересам – научиться пению, рисованию, фотографии. Будет уделено внимание обучению волонтёрству.

Андрей Шевченко провел встречу с начальником штаба регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Николаем Мирошниченко

«В волонтёрском движении молодежь сможет получить практический опыт и приобрести необходимые навыки, оказать помощь нуждающимся в ней и проявить свои лучшие качества», — сказал Андрей Шевченко.

В текущем году запускается еще один новый проект «Юнармеец в профессии», который будет реализовываться в партнерстве с предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

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