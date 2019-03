French News: Allemagne Année USA 2018/19: “Wonderful Together” – Allemands et Américains cherchent ensemble des réponses à des questions mondiales

Source: Ministère fédéral des Affaires étrangèresLes personnalités les plus créatives du secteur se réunissent pour discuter des questions urgentes du présent et de l’avenir avec la politique, les entreprises, les médias et la société: Comment la numérisation change-t-elle notre monde? Qu’est-ce que cela signifie pour la politique et, surtout, en quoi cela change-t-il la coopération avec nos partenaires de la culture et de la société civile? Après tout, la politique culturelle et éducative internationale a pour objectif de saisir les opportunités, mais aussi les risques, de ce changement. Par conséquent, j’espère beaucoup d’impulsions excitantes et je suis heureux que nous soyons représentés à l’Année des États-Unis et de nos partenaires au SXSW.

