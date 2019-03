French News: Altmaier: “Nous avons besoin de femmes fortes pour une économie forte.”

Source: Ministère fédéral de l’économie et de l’énergie

07.03.2019 – Communiqué de presse – Les femmes en affaires

introduction

À l’occasion de la Journée mondiale de la femme de demain, le ministre fédéral de l’Économie, Peter Altmaier, discutera de l’égalité des sexes avec les plus grandes femmes d’affaires à 17 heures aujourd’hui. Peter Altmaier a déclaré: “L’égalité des chances est un problème économique et un facteur concurrentiel solide. Sans la performance des femmes, l’Allemagne, en tant que site économique, ne serait pas la meilleure du monde. Les femmes créent des emplois et maintiennent le lieu d’implantation des entreprises allemandes innovant et dynamique: en tant que décideurs dans le monde des affaires, entrepreneurs, scientifiques, fondateurs et travailleurs qualifiés. Cependant, les femmes continuent d’être sous-représentées au niveau de la direction, reçoivent en moyenne un salaire inférieur et sont moins susceptibles de créer leur propre entreprise. Nous devons travailler plus fermement avec les femmes, les entreprises, les syndicats, les universités et les administrateurs publics pour assurer une participation égale des femmes et des femmes. Les hommes vont enfin prendre pour acquis. Je suis convaincu que la fonction publique doit être un modèle plus important que par le passé. Dans l’accord de coalition, nous avons convenu de parvenir à la parité dans les postes de haut niveau de la fonction publique d’ici 2025. Je travaillerai constamment pour atteindre cet objectif dans mon département. “Lors de l’événement d’aujourd’hui” Strong Women. Une économie forte. “Pour discuter avec le ministre fédéral de l’Économie Altmaier à 17 heures dans la BMWi: Jasmin Arbabian-Vogel, directrice générale de Intercultural Social Service GmbH (Hanovre) et présidente de l’Association des femmes d’affaires allemandes, Susann Hoffmann, cofondatrice de F et Future Future (Berlin) Ingrid Hofmann, actionnaire unique en chef du prestataire de services du personnel IK Hofmann GmbH (Nuremberg), Dr. Sigrid Evelyn Nikutta, PDG de Berliner Verkehrsbetriebe (Berlin), un programme de la manifestation est disponible ici (PDF, 390 Ko).

