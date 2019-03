French News: Auscharge Ruchs est correct et était obligatoire

Source: CDU CSU

03/07/2019

Même la controverse dans l’éducation politique connaît des limites

À la sortie du docteur Philipp Ruchs (“Centre pour la beauté politique”), lors de l’actuel XIVe Congrès fédéral de l’Agence fédérale pour l’éducation civique, déclare le vice-président du groupe parlementaire CDU / CSU au Bundestag allemand:

“Le retrait d’un à l’origine à Dr. Philipp Ruch, responsable du Center for Political Beauty, a reçu une invitation correcte et obligatoire. L’invitation initiale n’aurait pas dû arriver du tout.

Maintenir l’invitation à un congrès parrainé par l’État serait un mauvais signal pour Ruch et ses militants, ainsi que pour tous les contribuables honnêtes. Enfin, il pourrait sembler que le gouvernement fédéral accepterait le recours aux dictatures grâce à la participation de Ruchs et légitimerait un débat politique ultérieur. Ce n’est clairement pas le cas. Le débat politique dans notre démocratie et la controverse dans l’éducation politique connaissent des frontières. Ruch a dépassé ces limites encore et encore, plus récemment avec le “SoKo Chemnitz”. C’est pourquoi vous ne pouvez pas lui construire une scène à Leipzig.

La réputation a provoqué maintes et maintes fois des actions juridiquement douteuses. Avec sa dernière action, le soi-disant “Soko Chemnitz”, Ruch a appelé à la dénonciation en octobre 2018 après les émeutes de Chemnitz sous couvert de liberté de l’art. Une base de données de reconnaissance d’images était censée identifier et signaler les manifestants prétendument “corrects”.

Pour de telles enquêtes, cependant, ne sont responsables que les autorités de police compétentes ou la protection de la Constitution et non des activistes autoproclamés. De tels actes ne font que saper les institutions de l’état de droit. Ils contribuent à une polarisation inutile et à la division de la société en des temps politiquement difficiles. En particulier, l’appel ouvert à la dénonciation n’est pas compatible avec notre compréhension de l’état de droit. “

