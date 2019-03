French News: Autisme: l’activité cérébrale en tant que biomarqueur

Source: Forschungszentrum JulichJülich, 6 mars 2019 – Des chercheurs de Jülich, de Suisse, de France, des Pays-Bas et de Grande-Bretagne ont découvert certains modèles d’activité dans le cerveau des personnes atteintes d’autisme. Ces modèles cohérents de connectivité dite fonctionnelle pourraient être utilisés comme biomarqueurs à long terme pour des thérapies. L’idée: les médecins pourraient à l’avenir examiner si certains traitements permettent de modifier les schémas cérébraux dans le sens de schémas sains et ainsi d’améliorer leur état de santé. Les résultats de l’étude, qui considère plus de 800 personnes autistes sur quatre générations, ont été publiés dans la revue Science Translational Medicine.

L’autisme suscite encore de nombreuses énigmes pour la science: la maladie aux troubles profonds du développement n’est ni curable, ni parfaitement comprise. Le terme générique “trouble du spectre de l’autisme” (ASS) est utilisé pour l’ensemble du spectre des troubles autistiques. “Dans notre étude, nous avons identifié un schéma général de connectivité du cerveau pour les TSA”, explique le Dr Jürgen Dukart de l’Institut des neurosciences et de la médecine (INM 7) et dernier auteur de l’étude. Les résultats pourraient aider à optimiser les thérapies existantes ou à trouver de nouvelles méthodes de traitement.Si l’activité des cellules nerveuses dans deux régions du cerveau ou plus change de manière synchrone, les scientifiques supposent qu’elles forment des réseaux et communiquent entre elles. Ils parlent ensuite de connectivité fonctionnelle, qu’ils peuvent également capturer en utilisant l’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf). Dans ce contexte, les scientifiques ont examiné à plusieurs reprises l’activité cérébrale fonctionnelle d’individus autistes au cours des dix dernières années. “Le problème: chaque étude a ses propres procédures. Cela a conduit à des résultats très différents. Il n’ya pratiquement pas d’accord “, explique Dukart. La présente étude, qui examine et évalue les données de plus de 800 personnes autistes:” Nous avons utilisé une méthode identique d’analyse et de prétraitement pour les quatre groupes expérimentaux “, explique Dukart. Les chercheurs ont ainsi été en mesure de reproduire les résultats de la plus grande cohorte des autres groupes: “Certains effets apparaissent systématiquement dans les quatre groupes et diffèrent des modèles de sujets témoins sains”, explique le scientifique. Ainsi, ces modèles de connectivité pourraient être utilisés à long terme comme biomarqueurs dans la thérapie, c’est-à-dire comme paramètres biologiques mesurables pour la connectivité cérébrale: “Dans un traitement thérapeutique, il devrait être possible d’influencer médicalement les modèles de connectivité afin qu’ils se rapprochent du modèle de contrôle “Explique Dukart. Cependant, des études supplémentaires sont nécessaires pour étudier plus avant ce biomarqueur de la connectivité fonctionnelle altérée chez les individus autistes. Les chercheurs ont découvert que la connectivité fonctionnelle dans le cerveau autiste n’est plus ou moins prononcée par rapport aux sujets témoins sains, se déplace spatialement. Ce changement entraîne une sous-connexion et une sur-connectivité locales du cerveau, qui, selon l’étude, sont liées aux symptômes du TSA, tels que les troubles de la parole et les déficiences de la vie quotidienne. “Cela peut être illustré par l’exemple du trafic aérien: si un grand aéroport comme Francfort tombe en panne, les vols sont déviés vers d’autres aéroports plus petits. Bien que le nombre de vols dans la somme reste le même, mais l’activité de chaque aéroport est en train de changer: certains aéroports perdent de l’importance, ce qui correspond à l’état de la sous-connectivité locale chez les personnes autistes. D’autre part, les autres aéroports sont plus importants, ils représentent l’Überkonnektivität local “, explique Dukart. Par exemple, l’étude montre que certaines régions du cerveau, qui sont étroitement apparentées chez des volontaires sains, ont une connectivité inférieure chez les autistes, au détriment des autres régions, qui sont à leur tour plus connectées. “Dans la publication, nous appelons cela des changements dans la connectivité”, explique Dukart. Les chercheurs de Jülich ont l’intention d’étudier plus en détail la relation entre ces changements de connectivité et les symptômes de l’AAS dans d’autres études.Plus d’informations: Etude originale: “Les patients atteints de troubles du spectre autistique présentent des altérations de connectivité fonctionnelles reproductibles”, Science Translational Medicine, 27 févr. , Numéro 481, DOI: 10.1126 / scitranslmed.aat9223

Institut des neurosciences et de la médecine, Cerveau et comportement (INM-7) Contact: Dr. Institut Jürgen Dukart des neurosciences et de la médecine (INM-7) Tél. .deDr. Regine PankninForschungszentrum Jülichtel.: 02461 61-9054E-mail: r.panknin@fz-juelich.de

vers le haut

MIL OSI