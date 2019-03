French News: BMI et BMWi poursuivent le dialogue sur la mise en œuvre concrète du règlement général sur la protection des données dans les entreprises

Source: Ministère fédéral de l’économie et de l’énergie

07.03.2019 – Communiqué de presse conjoint – Politique numérique internationale

introduction

Le ministère fédéral de l’Intérieur, du Bâtiment et de l’Intérieur (BMI) et le ministère fédéral de l’Économie et de l’Énergie (BMWi) ont accueilli aujourd’hui des représentants de la politique, de l’industrie et des autorités de surveillance pour un débat approfondi sur l’application du règlement général sur la protection des données. Dans le contexte du prochain retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, le “transfert international de données” a été au centre de la 5ème table ronde qui s’est tenue dans l’intervalle.Du. Helmut Teichmann, secrétaire d’État au ministère fédéral de l’Intérieur, explique: “Les entreprises acquièrent de plus en plus de sécurité face à la nouvelle loi européenne sur la protection des données. Nous voulons vous aider dans la mise en œuvre pratique, par exemple par l’échange d’informations d’aujourd’hui. Les transferts de données vers des pays extérieurs à l’Union européenne ont lieu de plus en plus dans un monde globalisé. Un Brexit affectera encore plus de sociétés à l’avenir. Le règlement général sur la protection des données précise en détail comment garantir le niveau élevé de protection des données, même avec ces transferts. “Claudia Dörr-Voß, secrétaire d’État au BMWi:” Le règlement général sur la protection des données de l’UE impose des exigences élevées en matière de transfert de données à caractère personnel à des pays tiers Union. Cela garantit un niveau élevé de protection des données pour les citoyens. Dans le même temps, la mise en œuvre de ces règles pose des problèmes particuliers aux petites et moyennes entreprises, en particulier en ce qui concerne un éventuel retrait non réglementé du Royaume-Uni de l’Union européenne. Les échanges entre le secteur et les autorités de surveillance dans le format de discussion bien établi de la table ronde conjointe ont permis, même aujourd’hui, de mieux comprendre cet important sujet. “Lors de la réunion de l’IMC d’aujourd’hui, l’accent a été mis sur la manière dont les informations personnellement identifiables ont été utilisées la législation sur la protection des données dans les pays hors de l’Union européenne, notamment sur la base de décisions d’adéquation et de clauses contractuelles types.

