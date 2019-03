French News: BMW M Motorsport poursuit ses préparatifs pour la saison en Espagne avec la nouvelle BMW M4 DTM avec moteur turbo.

Source: Groupe BMW Jerez de la Frontera. Avec les premiers essais de l’année à Jerez de la Frontera, en Espagne, BMW M Motorsport a amorcé la phase chaude de préparation pour la saison 2019 du DTM. Au cours des trois jours d’essais qui ont eu lieu du mardi au jeudi, les ingénieurs de BMW ont continué à travailler sur la nouvelle BMW M4 DTM, conformément à la réglementation de classe 1. Timo Glock (GER) et Bruno Spengler (CAN) étaient en action en tant que pilotes. La pièce maîtresse des voitures de course BMW pour la saison 2019 du DTM est le nouveau moteur V4 turbocompressé de 2 litres à haute efficacité et très efficace avec une puissance de plus de 600 ch. Il poursuit la success story de BMW Turbo Power dans le sport automobile, qui a débuté il y a exactement 50 ans, en 1969. De nombreuses zones de la BMW M4 DTM ont été redessinées pour le nouveau moteur turbo, notamment le système d’échappement, le bloc avant et les sorties de refroidissement. Des modifications ont également été apportées au séparateur avant et à l’aile arrière, le diffuseur arrière a été abaissé.

La prochaine épreuve aura lieu du 15 au 18 avril au Lausitzring (GER). Les six pilotes du DTM BMW sont en action lors de cet essai ITR officiel. Le premier match de la saison aura lieu du 3 au 5 mai à Hockenheim (GER).

Témoignages pour le test DTM à Jerez de la Frontera. Timo Glock: “Après le long hiver, je suis impatient de reprendre le volant et je suis vraiment impatient de découvrir notre nouvelle BMW M4 DTM à turbocompresseur. Je dois dire que mes attentes n’ont pas été déçues. Vous pouvez clairement ressentir les avantages de la puissance et du couple du moteur. En raison de l’aérodynamisme modifié, la voiture se comporte également différemment. Ce sont des choses sur lesquelles nous devons nous adapter en tant que conducteur et adapter notre style de conduite en conséquence, mais après mes premiers jours d’essais, je peux confirmer que la nouvelle BMW M4 DTM est vraiment amusante. Même si les conditions météorologiques n’étaient pas toujours optimales, le test était très productif. Nous avons pu franchir des étapes importantes dans le développement de la nouvelle voiture et continuerons ce travail en avril au Lausitzring. “Bruno Spengler:” Même si les conditions n’étaient pas optimales en raison des conditions météorologiques changeantes, nous avons pu dégager de nombreux points de notre programme prévu. et faire de nouveaux progrès dans le développement de la voiture. C’est très amusant d’être impliqué dans le développement d’une telle voiture de course car vous pouvez voir les étapes franchies lors des tests d’hiver. Il nous reste du travail avant le début de la saison, mais lors des essais de Lausitzring, nous avons la possibilité de le faire sur la piste. Nous allons ensuite entrer dans les détails de la préparation pour Hockenheim et optimiser davantage la voiture pour les premières courses. Toute l’équipe a travaillé fort pendant l’hiver et a fait un excellent travail pour nous offrir la meilleure voiture possible. Il est maintenant temps de passer à la phase finale de préparation au Lausitzring, puis les premières courses s’annoncent. “

