French News: BMW Motorrad poursuit son offensive d’individualisation.

Source: BMW Group Munich. BMW Motorrad élargit son offre de personnalisation et propose désormais une vaste gamme de 719 pièces fraisées via les accessoires d’origine BMW Motorrad. Les gammes de personnalisation exclusives déjà connues dans le programme des équipements spéciaux peuvent toujours être commandées départ usine pour les véhicules neufs. De plus, les pièces fraisées des versions Classic, Storm et Club Sport peuvent désormais être commandées séparément des clients possédant déjà une moto BMW de la famille BMW R. 9. Les hauteurs caractéristiques de l’option 719 se composent de pièces fraisées exclusives de la plus haute qualité, combinées individuellement. peut être. Toutes les pièces s’intègrent parfaitement dans le concept du véhicule et permettent au client de donner une apparence harmonieuse et unique à sa moto.Le vaste choix de pièces comprend notamment le couvre-culasse option 719 en aluminium anodisé, issu d’une ébauche de forge. Ils mettent clairement le moteur du boxeur sous les projecteurs et créent un effet d’individualisation exclusif avec un charme brut et robuste. L’optique de fraisage visible et le logo “Option 719” soulignent le caractère de grande qualité de la machine. Les couvre-culasses, y compris le couvre-bobine d’allumage fraisé, sont parfaitement assortis aux autres produits Option 719. De plus, le couvre-courroie de haute qualité de l’option 719 est une indication claire pour les conducteurs soucieux de la conception. Le capot en aluminium anodisé confère également au moteur Boxer un aspect puriste et élégant vu de l’avant. L’optique de fraisage visible apparente, le logo “Option 719” gravé au laser et le logo BMW fraisé en trois dimensions soulignent l’exclusivité de la pièce. Le couvre-courroie est fabriqué à partir d’une ébauche de forgeage et reste remarquablement léger après un processus de fraisage complexe. La conception spéciale assure également un refroidissement optimal du moteur. Des leviers manuels, des couvercles de réservoir, des supports de siège et des ensembles conducteur et passager option 719 complètent la gamme. Traditionnellement, l’option de désignation 719 dans les usines BMW à Berlin fait référence à des pièces individuelles et à des demandes spéciales exclusives. , La collection Option 719 de BMW Motorrad rend hommage à cette tradition et permet déjà des finitions de peinture exquises, travaillées à la main, un design unique et des accessoires exceptionnellement détaillés au caractère artisanal.Les produits “Classic” se caractérisent par une surface en aluminium pur. Le design “Club Sport” donne un caractère sombre à une apparence noble en raison de l’interaction du noir et de l’anodisé d’or. Les deux versions sont désormais disponibles avec les accessoires d’origine BMW Motorrad.Le design “Storm” associe harmonieusement les tons de gris pour créer un caractère robuste et résistant. Certaines parties de cette version seront disponibles à partir des accessoires d’origine BMW Motorrad à partir de juin 2019. Vous trouverez des informations de presse sur les motos BMW et les équipements de conduite BMW Motorrad dans le PressClub de BMW Group à l’adresse www.press.bmwgroup.com (contactez Dominik Schaidnagel si vous avez des questions.) , Communication BMW MotorradPhone: +49 89 382-50181, Courrier électronique: Dominik.Schaidnagel@bmw.de Tim Diehl-Thiele, Responsable des communications BMW MotorradTéléphone: +49 89 382-57505, Courriel: Tim.Diehl-Thiele@bmw .deInternet: www.press.bmw.deE-mail: presse@bmw.comLe groupe BMWLe groupe BMW, avec ses marques BMW, MINI, Rolls-Royce et BMW Motorrad, est le premier fabricant mondial d’automobiles et de motos et un fournisseur de premier plan Services financiers et de mobilité. Le réseau de production du groupe BMW comprend 30 sites de production et d’assemblage dans 14 pays; La société possède un réseau de distribution mondial présent dans plus de 140 pays: en 2018, le groupe BMW a réalisé des ventes mondiales de plus de 2 490 000 automobiles et de plus de 165 000 motos. Le résultat avant impôt de l’exercice 2017 s’élève à 10,655 milliards d’euros et le chiffre d’affaires à 98,678 milliards d’euros. La société employait 129 932 personnes dans le monde au 31 décembre 2017. Une réflexion à long terme et un comportement responsable ont toujours été le fondement du succès économique du groupe BMW. La société a fermement ancré la durabilité environnementale et sociale tout au long de la chaîne de valeur, une gestion globale du produit et un engagement clair en faveur de la préservation des ressources.Www.bmwgroup.comFacebook: http://www.facebook.com/BMWGroupTwitter: http: // twitter.com/BMWGroupYouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupViewInstagram: https://www.instagram.com/bmwgroupLinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bmw

