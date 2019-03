French News: Commission européenne: l’Allemagne doit investir davantage

Source: DGB – Bundesvorstand07.03.2019klartext 9 / 2019EU Commission: l’Allemagne doit investir davantage La Commission européenne critique le faible niveau d’investissement public en Allemagne et appelle à davantage d’investissements dans l’éducation et les infrastructures. Le DGB le réclame depuis des années. Mais avec ses déclarations sur la politique fiscale, la Commission européenne a tort, écrit le DGB-klartext.

DGB / Gnter Menzl / 123RF.com

Il y a à peine deux semaines, Christine Lagarde, responsable du Fonds monétaire international, a appelé le gouvernement fédéral à augmenter ses dépenses en cas de ralentissement économique. Dans son rapport de pays, la Commission européenne est désormais dans la même ligne: le niveau d’investissement public en Allemagne est trop bas, indique le rapport, qui marque le début du semestre européen de cette année pour la coordination de la politique économique européenne. Avant tout, il faut investir davantage dans les domaines de l’éducation et des infrastructures. Depuis des années, la GB réclame plus d’investissements. La Commission européenne a raison! Pendant des années, la DGB a appelé à un programme d’investissement public ambitieux. Non seulement le mauvais état d’une infrastructure négligée depuis des décennies, mais également les défis actuels, tels que la numérisation, les changements démographiques, la transition énergétique et d’autres éléments du changement structurel, créent un besoin urgent d’action pour le secteur public. hésitant et rassurant. Elle souligne que les dépenses d’investissement du gouvernement fédéral ont augmenté ces dernières années et qu’elle atteindra un record de 154,5 milliards d’euros d’ici 2021.Source: Eurostat

Créer des logements abordablesCela peut être vrai, mais comparé aux besoins des dépenses en immobilisations prévues, il ne s’agit que d’une goutte dans l’océan. Exemple de logement social: le gouvernement fédéral prévoit de créer un total de 100 000 logements sociaux entre 2017 et 2021, même si ce nombre devrait être atteint chaque année pour remédier au problème du manque de logements abordables. À partir de 2020, le gouvernement fédéral fournira un milliard d’euros par an. Cependant, par rapport aux années précédentes, cela représente une réduction de fonds d’un demi-milliard d’euros par an, ce qui, de l’avis de la DGB, nécessiterait de toute façon des subventions de sept milliards d’euros par an, ce qui devrait permettre de réunir les gouvernements fédéral et régionaux. Si vous regardez la part de l’investissement public brut dans la production économique, cela montre que l’Etat allemand investit beaucoup moins que les autres pays européens. Bien que le ratio d’investissement ait légèrement augmenté ces dernières années, il reste nettement inférieur à la moyenne de la zone euro (voir graphique). Il ne reste plus beaucoup à faire pour améliorer les dépenses d’investissement du gouvernement fédéral. Ne pas réduire l’impôt sur les sociétés La Commission européenne a donc raison de demander plus d’investissements de l’Allemagne. Toutefois, ses commentaires sur la politique fiscale sont erronés: la stratégie visant à réduire davantage l’impôt sur les sociétés afin de stimuler l’investissement privé n’est pas efficace et aurait des conséquences désastreuses pour le Trésor. Une augmentation des droits d’accises serait socialement injuste, car les groupes à faible revenu seraient particulièrement touchés.

suggérer

Vers le haut

MIL OSI