French News: D. Shatokhin a tenu une table ronde sur la politique de la jeunesse de l’État

Russie – Conseil de la fédération

Au cours de la manifestation, un projet de loi sur la jeunesse et la politique de la jeunesse dans la Fédération de Russie a été élaboré.

Dmitry Shatokhin Shatokhin Dmitriy Alexandrovich, membre du Comité du Conseil de la Fédération chargé du budget et des marchés financiers, représentant de l’organe exécutif du gouvernement de la République de Komi, a animé une table ronde sur les problèmes juridiques et de gestion de la politique de la jeunesse en Russie. L’événement a eu lieu dans le “journal parlementaire”.

Comme Tatiana Lebedeva, membre du Comité de politique sociale du Conseil de la Fédération, Tatyana Romanovna Lebedeva, représentante de l’autorité législative (représentante) de la région de Volgograd, a déclaré dans son discours que, jusqu’à ce que la politique de la jeunesse soit allouée à une industrie distincte, elle sera financée selon le principe restant. “Notre tâche aujourd’hui est de prendre en compte et de systématiser les réalités existantes, afin de permettre aux jeunes de se réaliser plus efficacement dans la sphère professionnelle”, a déclaré le sénateur.

Les participants de la “table ronde” ont souligné que le passé le 27 février avec. La réunion du groupe de travail du Conseil d’État de la Fédération de Russie sur la “politique de la jeunesse” a ouvert de nouvelles perspectives pour l’élaboration du projet de loi “sur la jeunesse et la politique de la jeunesse dans la Fédération de Russie”. diffère de toutes les versions précédentes en ce qu’elle est basée sur les meilleures pratiques et expériences de toutes les régions. «Le document a développé un appareil conceptuel qualitatif, passé en revue le système des organes gouvernementaux, la formation de personnel qualifié, ainsi que les formes de participation des jeunes à la mise en œuvre de la politique de la jeunesse», a déclaré Nikolai Burmatov, président de la Chambre des jeunes législateurs du Conseil de la Fédération.

La table ronde sur la politique nationale de la jeunesse a été soutenue par toutes les entités constitutives de la Fédération. Des travaux supplémentaires sur le contenu du projet de loi seront menés avec des professionnels et des experts du domaine. et la politique de la jeunesse dans le pays “, a déclaré Andrei, vice-président du Conseil d’experts sur la politique de la jeunesse dans les États, dans le cadre du Conseil de la fédération. réunion ochetkov.V a été suivie par les sénateurs, le chef adjoint de l’Agence fédérale pour la jeunesse Andreï Platonov, les membres de la Chambre des jeunes législateurs au Conseil fédéral, des représentants de la communauté des experts et des organisations de jeunesse.

