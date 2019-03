French News: Des pas vers le ciel. Andrey Lysenko a écrit à Roskosmos à propos de la sauvegarde du letki

Source: Espace fédéral russe

Andrey Lysenko a publié un appel à Roskosmos dans lequel il était demandé de sauver le «letka» d’Orenbourg de l’inaction des autorités locales: «Hier, j’ai essayé de contribuer au salut de la construction de l’école de pilotage. Développer le concept et sa logique. J’ai envoyé une lettre à la boîte aux lettres de Roscosmos. Au bout d’un moment, à ma grande surprise, ils ont appelé. Il s’est avéré de l’appareil de Dmitry Olegovich Rogozin. Ils ont demandé à envoyer ma lettre à la réception électronique … Les lettres figurant sur la boîte d’information ne sont pas prises en compte. Publié un appel, en attendant le résultat. Remercié pour l’idée intéressante et opportune. Des lettres similaires ont été envoyées à l’administration présidentielle, au gouvernement de la Fédération de Russie, à Rostec GC et au député V. V. Gutenev, cher Dmitry Olegovich! Cette année, toute la Russie célébrera le 85e anniversaire de la naissance du premier cosmonaute au monde, Yuri Alekseevich Gagarin. Orenburg est la ville qui, selon Gagarine lui-même, «lui a donné des ailes» et peut véritablement être considérée comme le lieu de naissance du cosmos. À Orenburg, à l’école de pilotage, Youri Gagarine a fait ses premiers pas dans le ciel … Malheureusement, l’école de pilotage, qu’il a obtenue du premier cosmonaute de la planète, a été fermée et l’immeuble avec la connivence des autorités locales atteint un état terrible, misérable et dévasté. Le bâtiment est situé sur un terrain “très cher” et peut donc tomber sous le godet de l’excavatrice. Les activistes locaux et les activistes sociaux essaient de donner une teinte politique à ce processus. Mais la politique ici est totalement inutile et nuisible. Cela ne fait que stopper le développement positif et progressif et je suis convaincu que votre décision volontaire vous permettra de changer radicalement la situation. Je vais donner une justification conceptuelle de la façon dont on peut laisser la mémoire de Gagarine tout en ayant de très bonnes perspectives économiques, politiques et d’image. Récemment, Dmitry Anatolyevich Medvedev a proposé de décentraliser partiellement les agences fédérales. Actuellement, un projet de construction à Moscou est envisagé pour les besoins de Roscosmos. Ma proposition est de placer dans le bâtiment de l’ancienne école de pilotage l’une des unités structurelles. Je vais répondre! À Orenburg, il existe un des rares instituts aérospatiaux en Russie. Il existe un cosmodrome à Yasnoye (Dombarovka). Une entreprise de défense fabrique des produits pour les forces aérospatiales. De plus, dans un proche avenir, une autoroute à grande vitesse «Chine occidentale – Europe occidentale» traversera la région. Et il me semble que cela sera tout à fait pertinent dans le cadre de la coopération internationale pour le développement de l’exploration spatiale. Et surtout, il y a l’histoire et la mémoire. Du point de vue de l’image et de l’aspect historique, il s’agit également d’une décision réelle. Dans ce complexe, il est tout à fait possible de mettre en œuvre des projets éducatifs et muséaux parallèlement à des travaux de recherche et des travaux administratifs: aujourd’hui, lorsqu’une campagne de relations publiques destructrice est menée contre Roscosmos, à laquelle les responsables des relations publiques du département ne peuvent malheureusement pas résister, une telle initiative positive pourrait bien susciter prestige de l’industrie spatiale. En effet, ces dépenses ne sont pas si importantes, mais croyez-moi, aucune opposition ne peut ici ridiculiser et discréditer la bonne idée. Même du point de vue de la direction des relations publiques, l’idée de ramener Roscosmos sur la terre natale du premier cosmonaute dans l’espace a une signification très prometteuse et positive. En outre, il n’existe pas actuellement beaucoup d’approches de relations publiques empreintes d’âme et humaines, et pour ma part, je suis prêt à aider par tous les moyens si cette proposition suscite des réactions positives. Je souhaite vraiment que l’objet historique associé à la naissance des victoires cosmiques de notre pays reçoive un nouveau souffle et acquière un sens, et ne soit pas perdu avec notre consentement tacite.

Cordialement, Andrey Lysenko

