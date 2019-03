French News: Gazprom a commencé la construction d’une centrale thermique en Serbie

Source: Gazprom en russe

Le projet de construction du TPP ReferencePanchevo est mis en œuvre conjointement par le groupe Gazprom Energoholding et NIS as. Novi Sad (groupe Gazprom Neft). En juin 2015, le pacte d’actionnaires prévoyait la création d’une société commune baptisée «Serbskaya Generaciya d.o.o. Novi Sad, avec une participation de 51% dans Gazprom Energoholding Group, et NIS a. Novi Sad “- 49%. Pour gérer la mise en œuvre du projet de construction du TPP Pancevo, une filiale à 100% de cette société, TE-TO Pancevo d.o.o. Pancevo “. Actuellement, PJSC Gazprom a décidé de renommer” Serbskaya Generaciya d.o.o. Novi Sad “dans” Gazprom énergisant la Serbie d.o.o. “,” TE-TO Pancevo d.o.o. Pancevo ”- chez Gazprom, société de production d’électricité en Serbie TE-TO Pancevo doo. La majeure partie des investissements destinés à la construction du TPP de Pancevo est fournie par le groupe Gazprom Energoholding. Groupe. L’équipement principal du TPP Pancevo comprendra deux turbines à gaz fabriquées par Ansaldo Energia et une turbine à vapeur. Les groupes électrogènes à vapeur comportent d’importants avantages économiques et environnementaux par rapport aux équipements traditionnels générateurs de charbon et de vapeur. En particulier, par rapport aux centrales classiques utilisant le lignite utilisé en Serbie, leur fonctionnement ne conduit pas à la formation de déchets de plusieurs tonnes – cendres, aucune émission de solides et d’oxydes de soufre n’est émise dans l’atmosphère. entreprises du secteur de l’énergie électrique pour 2018-2027. Le document, en particulier, implique une diversification des activités de production d’électricité grâce à l’accès à des marchés prometteurs à l’étranger Gazprom Energoholding LLC (filiale à 100% de PJSC Gazprom) est une société spécialisée dans la gestion des sociétés du groupe Gazprom dans le secteur de l’électricité. Les principales organisations de production de Gazprom Energoholding sont les suivantes: PJSC Mosenergo, PJSC TGK-1, PJSC OGK-2 et PJSC MOEK. Gazprom Energoholding est le leader de la production d’énergie thermique et d’électricité par les entreprises de production de chaleur en Russie. Ses centrales produisent environ 1/6 de l’électricité totale du système énergétique unifié de Russie.

