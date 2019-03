French News: Gazprom Export LLC a réalisé avec succès la première vente de gaz sur l’ETP en roubles

Source: Gazprom en russe

Nouvelles des projets et des régions7 mars 2019, 18h30

Gazprom export LLC a mené avec succès sur sa plateforme de négociation électronique le premier accord portant sur la vente de gaz destiné à l’exportation vers l’Europe occidentale à un prix exprimé en roubles. La transaction a été réalisée selon les termes «d’ici la fin du mois» avec livraison au centre NCG. Le volume de gaz vendu était d’environ 80 millions de mètres cubes. m. «La transaction à l’essai d’aujourd’hui a non seulement une signification commerciale, mais aussi une signification véritablement symbolique. Peut-être, pour la première fois dans l’histoire de Gazprom Export, une société de l’Europe de l’Ouest nous achète-t-elle du gaz qu’elle paie en roubles. Il est trop tôt pour donner des prévisions à long terme. Mais nous prévoyons de développer davantage les ventes en roubles par le biais de la plateforme de négociation électronique nationale », a déclaré E. V. Burmistrova, directeur général de Gazprom Export.

Plate-forme de négociation électronique (ETP) OOO Gazprom Export est destiné à la vente de volumes physiques de gaz naturel aux consommateurs européens en plus des livraisons au titre de contrats existants. Les ventes de gaz via ETP ont commencé fin septembre 2018. Depuis le début de la plate-forme électronique, la société a vendu environ 3,0 milliards de mètres cubes. m de gaz, ayant conclu des contrats avec plus de deux douzaines de contreparties.

Dernières nouvelles connexes

MIL OSI