French News: Green Fisher: “N’ayez pas peur des prévisions de bénéfices”

Source: Boerse Frankfurt7. Mars 2019. FRANKFURT (Green Fisher). Bien que les marchés des actions aient été très dynamiques jusqu’à présent cette année, les commentateurs de marché découvrent toujours de nouveaux facteurs susceptibles d’indiquer une performance négative dans un proche avenir. Les discussions actuelles tournent autour d’une possible “récession des bénéfices”, un problème bien connu de ces dernières années. De nombreux analystes prévoient une baisse des bénéfices au premier semestre de 2019 et des signes négatifs pour l’ensemble de l’année. À notre avis, cela crée de fausses craintes: les marchés boursiers peuvent facilement faire face à des périodes de reporting “plus faibles”. Faiblesse non reconnue? Au contraire, la saison de reporting du quatrième trimestre 2018 s’achève et le nombre d’entreprises du S & P 500 est palpitant: croissance des bénéfices de 13,1% par rapport à l’année précédente. Des nouvelles positives qui n’ont suscité aucune acclamation de la part des commentateurs du marché. Beaucoup citent les effets ponctuels de la réforme fiscale aux États-Unis et craignent que la faiblesse fondamentale n’augmente de manière non reconnue. D’une part, le revers de la réforme fiscale américaine devrait, bien entendu, être reconnu comme un effet non reproductible. Par contre, ce serait une erreur de pousser les chiffres forts uniquement sur l’effet fiscal. Les sociétés américaines devraient augmenter leurs revenus de 6,6% en 2018, ce qui n’a aucune incidence sur la réforme fiscale et constitue donc davantage un indicateur de la force non reconnue. Au cours des dernières semaines, le sentiment est devenu encore plus pessimiste, chaque perspective baissière des entreprises semblant confirmer la thèse selon laquelle le différend commercial et le ralentissement de la croissance économique provoquent inévitablement une récession au «profit total». Baisse des bénéfices – cela ressemble à un véritable cauchemar pour les marchés boursiers. Les entreprises elles-mêmes ont tendance à freiner les attentes des analystes, quelle que soit la situation économique. Pour se mettre sous son meilleur jour, les dirigeants d’entreprise ont toujours eu la possibilité éprouvée d’atténuer leurs attentes et de les surprendre positivement. En revanche, il est normal que les estimations consensuelles baissent légèrement dans la perspective des rapports, et la majorité des entreprises parviennent à rompre le consensus. Ce jeu typique a été observé à plusieurs reprises sur le marché haussier actuel. Un trimestre chaotique a peu de sens – le marché haussier mondial est suffisamment résistant pour survivre pendant de longues périodes sans perte de revenus, sans dommage durable. Récemment, la “récession des bénéfices” a été discutée en 2015 et 2016, alors que l’effondrement des prix de l’énergie a nettement gâché la saison couverte par les rapports. ConclusionLes bénéfices en baisse n’indiquent pas automatiquement des rendements réduits sur le marché boursier – ils font partie du cycle normal du marché haussier. Bien entendu, l’examen annuel implique des périodes de forte dynamique (au début d’une expansion ou après des faiblesses temporaires) et également des phases “décevantes” lorsque le niveau des douze mois précédents est difficile à briser. La bonne nouvelle pour les investisseurs en actions: sur le marché haussier mature, il n’est pas nécessaire d’augmenter les bénéfices. Le marché est déclenché par des investisseurs prêts à payer davantage pour les bénéfices qu’ils réalisent. par Thomas Grüner7. Mars 2019 © Green Fisher

À propos de l’auteurThomas Grüner est fondateur et vice-président du conseil en gestion immobilière Green Fisher Investments. Son partenaire, Ken Fisher, est un chroniqueur de Forbes depuis plus de 30 ans et a averti en mars 2000 à temps pour l’éclatement de la bulle de la nouvelle économie. Ken Fisher figure parmi les 400 Américains les plus riches et se classe au 211e rang du classement actuel de Forbes, tandis que Fisher Investments gère actuellement plus de 65 milliards de dollars. Auteur encore, pas les éditeurs de boerse-frankfurt.de. Son contenu est sous la seule responsabilité de l’auteur.

