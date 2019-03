French News: I. Rukavishnikova: Les projets de loi soumis vont mettre fin à la vente de tabacs interdits sous une étiquette différente

Source: Russie – Conseil de la fédération

Le sénateur a présenté au groupe de travail de la Douma d’Etat des projets de loi sur l’interdiction du tabac à chiquer et du tabac à priser en Russie et sur les sanctions en cas de violation de l’interdiction, élaborés par l’Assemblée législative de la région de Rostov.

Irina Rukavishnikova Rukavishnikova Irina Valerievna, représentante de l’organe gouvernemental législatif (représentant) de la région de Rostov, a présenté des projets de loi interdisant la vente de tabac à chiquer et à priser et de tabac établissant la responsabilité de sa mise en œuvre. Le sénateur a pris la parole lors d’une réunion un groupe de travail chargé d’améliorer la législation dans le domaine de la lutte contre le trafic de drogue sous la Douma d’Etat.

Des projets de lois fédérales “Sur l’introduction de modifications à l’article 19 de la loi fédérale” sur la protection de la santé des citoyens contre l’exposition à la fumée de tabac ambiante et les effets de la consommation de tabac “et” sur l’introduction de modifications à l’article 14.53 du code des infractions administratives de la Fédération de Russie “ont été soumis à l’Assemblée législative de la région de Rostov .

Irina Rukavishnikova Irina Rukavishnikova a expliqué qu’un projet de loi interdisait la mise en œuvre de ce type de tabac en Russie, le second établissait la responsabilité administrative de la violation de l’interdiction. «En particulier, le commerce de ces types de tabac impliquerait l’imposition d’une amende administrative aux citoyens d’un montant allant de 2 000 à 4 000 roubles; sur les fonctionnaires – de sept mille à douze mille; sur les personnes morales – de quarante mille à soixante mille roubles, ainsi que des amendes déjà établies pour la vente de nasvay et de snus. “

La lutte contre le tabac à chiquer et à priser est menée en Russie depuis 2013

Le sénateur a ajouté que la lutte contre le tabac à chiquer et le tabac à priser est menée en Russie depuis 2013. Après l’interdiction du snus et du nasvay, les fabricants ont commencé à les produire sous une étiquette différente et les projets de loi sont conçus pour mettre fin à cette pratique. Dans le même temps, Irina Rukavishnikova a souligné que les jeunes étaient les principaux consommateurs de ce produit nocif. Les membres du groupe de travail et les représentants du Comité de la protection de la santé de la Douma et du Comité de la Douma d’État chargés de la législation et de la construction ont également soutenu ces documents. Rukavishnikova a signalé que l’introduction de projets de loi avait été précédée par des travaux sur l’étude des effets sur le corps humain lors de l’utilisation de la mastication. tabac ou tabac à priser. Les rapports de l’Organisation mondiale de la santé, les informations du ministère de la Santé de la Fédération de Russie et du ministère régional de la Santé ont été analysés. Selon le ministère de la Santé de la Fédération de Russie, la dépendance à la nicotine pour la consommation de tabac à chiquer ou à priser se développe beaucoup plus rapidement que le tabagisme.

MIL OSI