Source: DOSBAvec un appel aux infrastructures sportives, le Landessportbund Hessen (lsb h) a approché toutes les villes et municipalités de Hesse dans les centres urbains:

“Particulièrement lorsque le nombre d’habitants augmente, les salles de sport doivent être entretenues, modernisées et développées, et de nouvelles installations doivent être construites. Une nouvelle dédicace des installations sportives dans les zones urbaines ne peut en aucun cas être autorisée. Après tout, si l’espace disponible par habitant pour le sport et l’exercice dans les régions métropolitaines diminue encore davantage, des impacts négatifs sur la population urbaine et la communauté sont inévitables “, déclare le dr. Frank Weller, vice-président de LSB h.Anlass pour cet appel est un développement en cours à Francfort. Là, la ville s’est approchée du VfL Germania 1894 et du SV 1894 Sachsenhausen. Les deux clubs utilisent – sur la base d’un contrat avec la ville – le complexe sportif Mainwasen. Ce site, qui est presque le seul centre sportif de plein air situé dans le district à forte densité de population de Sachsenhausen, constitue un lieu de discussion potentiel pour un nouveau bâtiment de l’Ecole européenne. “Les deux clubs ont beaucoup grandi ces dernières années. Cela montre à quel point le besoin d’installations sportives au niveau local est très important dans le centre-ville », a déclaré le vice-président de la Commission, Weller. Au lieu de penser à une nouvelle consécration de la zone qui se trouve dans le Mainauen et qui devrait être tabou pour un grand projet de construction, il conviendrait “de montrer l’exemple du sport et de la mobilité, de la préservation et de la modernisation de la centrale existante. Ce cas concret représente un développement général de l’espace urbain. «L’expérience des dernières décennies montre que, souvent, le sport n’est pas suffisamment pris en compte dans la compétition pour la terre, malgré ses effets physiques, psychologiques et sociaux positifs pour l’individu et la communauté. Nous appelons donc instamment tous les décideurs à intégrer les installations sportives et les centres d’exercice dans le développement de nouveaux quartiers et à ne pas abandonner les installations sportives existantes au profit de la construction de logements. Il ne doit pas y avoir de séparation entre la vie, le travail et le sport. Parce que dans pratiquement aucun autre domaine, les gens ne sont aussi différents d’une activité commune que dans le sport “, affirme Weller.Er souhaite que l’organisation faîtière, mais aussi ses cercles sportifs associés et les clubs de sport associés à la planification urbaine, soient plus forts que” des partenaires à la hauteur des yeux ” “Soyez perçu. “Avec la ré-dédicace de la zone sportive, Mainwasen est un exemple, pour nous négatif”, a déclaré Weller. Surtout du point de vue de la protection contre les immissions, il n’y aurait pas de terrain plus propice aux activités sportives dans le centre-ville. Le fait qu’il n’y ait pas de développement résidentiel directement adjacent, cela peut aussi être bruyant lors d’une activité sportive. Par exemple, lorsque des enfants d’origines diverses, de couleur de peau ou de religion deviennent une équipe victorieuse qui tombe dans les bras tout en célébrant leur objectif (Source: LSB Hessen)

MIL OSI